깜짝 폭로! '韓 축구 미래' 김민수 미쳤다, '제2의 이강인' 대신 파격 이적 성사되나...지로나 1티어 "레인저스 이적 수락, 이적료 160억"

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수의 이적 가능성이 등장했다. 행선지 후보는 스코틀랜드다.

지로나 소식에 정통한 유력 기자 이반 키로스는 20일(한국시각) '김민수가 레인저스의 제안을 수락했다'고 보도했다.

키로스는 '지로나는 1000만 유로(약 160억원)의 이적료를 받게 될 것이다. 들리기로는 이미 확정이 됐다'며 김민수가 이번 여름 이적시장을 통해 레인저스로 이적할 것이라고 밝혔다.

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사진=김민수 SNS 캡처

또 한 명의 지로나 소식에 정통한 닐 솔라도 '지로나의 김민수를 레인저스가 데려갈 가능성이 커 보인다. 이미 트라브존스포르와 다른 팀들도 관심을 보이고 있다. 선수의 바이아웃은 1000만 유로 수준이며 지로나는 협상 대신 조항 지불만을 원하는 상황이다'고 전했다.

2025~2026시즌 강등을 당한 지로나, 2부에서 다시 승격을 노리는 상황에서 주목받는 선수 중 한 명은 단연 김민수다. 애지중지 키우는 유망한 재능이다. 경기도 광주 선동초, 광주초를 거쳐 어린 시절 스페인에 넘어가 해외 생활을 시작한 김민수는 2022년 지로나 U-19(19세 이하) 팀에 합류했다. 당시 좋은 활약을 펼친 김민수는 곧이어 지로나 B팀으로 콜업됐다. 지로나 B팀에서 뛰어난 유망주들과 함께 뛰면서도 재능은 돋보였다. 지로나 아카데미의 손꼽는 재능 중 한 명이었다.

사진=김민수 SNS 캡처

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2025~2026시즌은 성장의 시간이었다. 이미 라리가 데뷔를 마친 상태에서 2부 안도라로 임대를 떠나 출전 시간을 쌓았다. 40경기, 선발 27경기를 소화하며 6골4도움으로 활약했다. 이번 여름 지로나로 돌아온 김민수는 선택의 기로에 놓였다. 2부로 추락한 팀을 1부로 올리는 과정에 일조할지, 선수로서 도약을 위해 이적을 택할지가 중요했다. 지로나는 김민수에게 큰 기대를 걸고 있지만, 계약이 1년 남은 상황에서 이적도 충분히 고를 수 있는 선택지였다.

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이 상황에서 여러 관심이 등장했다. 잉글랜드, 스페인, 네덜란드 등의 다양한 구단이 김민수에게 관심을 보였다. 레인저스도 그중 한 팀이었다. 스코틀랜드가 자랑하는 명문, 셀틱과 라이벌 관계를 구축한 대표 구단이다. 다만 김민수에게 관심을 보였던 구단 중 빅리그 진출을 위해 가장 좋은 도약 무대가 될 수 있는 구단일지는 미지수다. 지로나와 김민수가 이적 제안을 수용한다면, 익숙했던 스페인 무대를 떠나 스코틀랜드에서 새로운 도전에 나설 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com