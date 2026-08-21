'韓 에이스' 이강인 방출 얼마나 멍청한 짓이었나...발렌시아 전담 기자 소신 발언 "그는 천재다, 유스 시절 수없이 보여줬던 장면"

사진=X 캡처

사진 =이반 에라이스 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이라는 최고의 재능을 놓친 팀은 속이 쓰릴 수밖에 없다. 전담 기자 또한 이 사실을 상기시켜 줬다.

스페인 코페 소속의 발렌시아 전담 기자인 이반 에라이스는 20일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '사람들이 이강인을 알게 됐다'며 '오늘 같은 골은 마테르나에서 수없이 봤던 장면이다. 탁월한 재능, 그는 천재다. 내가 13년 동안 최대하며 쌓아온 마법 같은 추억 중 하나다'라고 밝혔다.

이강인은 화려하게 아틀레티코 마드리드에서의 시작을 알렸다. 20일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 후반 교체로 출전한 이강인은 단 13분 만에 결승골을 터트렸다. 이강인의 장점이 드러난 장면이었다. 최전방에서 우측으로 이동한 이강인은 다비드 한츠코의 롱패스를 직접 받은 후 감각적인 돌파로 수비를 따돌리고 박스 정면으로 이동했다. 망설임은 없었다. 날카로운 왼발 슛으로 골문을 열었다. 경기장에는 곧바로 데뷔전 데뷔골을 터트린 이강인을 향한 함성이 쏟아졌다.

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완벽한 첫인상을 남겼다. 이강인은 지난달 25일 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 무려 앙투완 그리즈만의 7번을 물려받은 한국인 소년에게 차가운 시선도 있었다. 하지만 이강인은 단 한 경기 만에 자신의 진가를 발휘하며, 모두의 마음을 돌렸다. 스페인 현지 매체들에서는 이강인에 대한 각종 찬사가 쏟아졌다.

다만 그런 활약에 속이 쓰린 팀도 있다. 바로 이강인의 친정팀 발렌시아다. 에라이스 기자가 밝힌 것처럼 이강인은 이미 이렇게 빛날 재능임을 발렌시아 유스 시절부터 보여준 바 있다. 이강인은 과거 어린 시절부터 뛰어난 재능을 인정받아 발렌시아 유소년팀에 입단했다. 숨길 수 없는 기량, 뚜렷한 성장세를 보이며, 성인 무대 데뷔가 유력한 유망주였다. 탄탄대로처럼 보였다. 이강인은 이후 2019년 발렌시아에서 리그 데뷔 경기를 치르며 본격적인 프로 경력의 시작을 알렸다.

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하지만 예상치 못한 변수가 찾아왔다. 갑작스러운 감독 교체와 수뇌부의 마찰 등으로 이강인은 기회를 거의 잡지 못했다. 성장이 더뎌지며 이강인은 이적을 택해야 했고, 몇 시즌을 고생한 후 팀을 떠나야 했다. 다행히 당시 이적은 이강인에게는 성장의 발판이 됐다. 이강인은 마요르카 입단 후 승승장구하며, 유럽 빅클럽인 PSG에서 탄탄한 경력을 쌓았다.

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이후 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입으며 라리가 명문 구단의 에이스로 도약을 예고 중이다. 세계 최고 구단들에서 활약할 자원을 자유계약으로 풀어준 발렌시아로서는 뼈아픈 실택이 아닐 수 없다. 잘못된 선택이 최고의 재능을 놓친 최악의 결과로 이어지고 말았다. 일부 팬들도 에라이스의 게시물에 '구단 자체의 문제 때문에 이강인이 대가를 치렀다', '사기꾼들에 의해 발렌시아에서의 이야기가 막을 내렸다'라며 함께 비판했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com