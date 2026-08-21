'LEE, 유니폼을 팔기 위해 뛰는 것이 아니다' 이강인 환상적인 결승골 데뷔전, 아틀레티코 '새 7번' 자격을 증명했다..마르카 '그의 직업은 스나이퍼'

epa13179599 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

epa13179597 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

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[스포츠조선 노주환 기자]'이강인, 직업은 스나이퍼'

한국 축구 대표팀 에이스 이강인이 새롭게 둥지를 튼 스페인 아틀레티코 마드리드 데뷔전에서 환상적인 결승골로 강한 인상을 남겼다. 이에 스페인 매체 마르카는 이 같은 헤드라인의 기사를 21일 보도했다. 또 '코리안, 아틀레티코 데뷔전에서 메트로폴리타노를 사로잡다'라고 평가했다.

이번 여름, 이강인은 파리생제르맹(PSG)에서 아틀레티코로 이적했다. 5년 계약했고, 이적료는 4000만유로였다. 그는 20일(한국시각) 마드리드 홈에서 벌어진 말라가와의 2026~2027시즌 라리가 개막전에서 후반 12분 조커로 투입돼 13분 만인 25분 환상적인 왼발 감아차기 결승골을 터트렸다. 아틀레티코는 후반 40분 알렉스 바에나의 쐐기골까지 더해 2대0 승리했다.

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스페인 마르카 1면 지면 캡처=마르카 SNS

마르카는 '메트로폴리타노는 이제 이강인이 누구인지 알게 됐다. 지난 17일 언론을 통해 자신을 소개했던 한국인 선수는 어제 팬들 앞에 섰다. 아틀레티코의 새로운 7번이 무엇을 보여줄 수 있을지 의구심을 품은 사람이 있었다면, 그 의문은 사라졌다. 개성, 직선적인 플레이, 그리고 슈팅. PSG 출신인 이강인은 단순히 유니폼을 팔기 위해 유럽을 두 번 제패한 팀에서 뛰는 것이 아니다. 말라가를 상대로 자신의 자격을 증명했다'고 평가했다.

이강인은 후반전이 시작되고 얼마 지나지 않아 그라운드에 모습을 드러냈다. 첫 번째 기회에서 대각선을 가르는 슈팅을 시도했으나 간발의 차로 벗어났다. 다음 슈팅은 코너킥으로 이어졌다. 세 번째 슈팅은 말라가의 골문 구석 상단에 꽂혔다. 이강인은 골 박스 살짝 밖에서 결승골을 터뜨리며 경기 흐름을 아틀레티코 쪽으로 가져왔다. 특별한 헌정 의미가 담긴 골이었다. 아틀레티코 유니폼을 입고 첫 골을 신고한 후, 그는 골 세리머니를 위해 터치라인 밖의 히메네스를 찾아갔다. 경기 후 이강은 "나에게 교체로 들어가서 골을 넣을 거라고 말해줬고, 그 신뢰에 감사를 표하고 싶었다"고 말했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee (R) celebrates scoring their first goal with teammate Atletico Madrid's Spanish midfielder #06 Koke during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

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아틀레티코에게 말라전은 쉽지 않았다. 이강인에게도 아틀레티코에게도 쉽지 않았다. 프리시즌의 상당 부분을 조국에서 홀로 훈련하며 보내야 했던 이강인은 말라가전이 "매우 중요했다. 훈련이 부족했다. 승리를 거두는 것이 핵심이었다"고 말했다.

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마르카는 '줄리아노, 바에나와 함께 이강인이 경기장에 들어선 것은 경기 흐름을 바꾸는 데 결정적이었다'고 설명했다. 월드컵 챔피언인 바에나와 이강인 모두 공격적인 면에서 시메오네의 팀을 이끌었고 팀에 새로운 활력을 불어넣었다. 이강인은 승리 후 방송 인터뷰에서 "팀 전체가 훌륭한 일을 해냈다. 전반전에 우리 선수들이 열심히 해준 덕에 우리가 승리를 거둘 수 있었다. 계속해서 열심히 훈련하고 있다. 경기 리듬은 부족하지만, 노력을 통해 개인적으로나 팀적으로 더 나아질 것"이라고 말했다.

epa13179601 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

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마르카는 이강인이 공격적으로만 팀에 도움이 된 게 아니라고 봤다. 마르카는 '이강인은 모든 공을 요구하는 강한 개성과 수비에서의 높은 헌신도를 보여주었다. 데뷔전에서 그는 5번의 경합 중 4번을 승리했다. 수비적인 측면은 그가 항상 뛰어났지만 상대적으로 주목받지 못했던 부분이다. 메트로폴리타노는 이제 이강인이 무엇을 해줄 수 있는지 알고 있다'고 평가했다.

아틀레티코는 다음 경기에서 비야레알을 상대한다. 24일 오전 0시 홈에서 열린다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com