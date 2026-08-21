[오피셜]"승격팀과 연전, 수월한 대진 아니야" 맨체스터 유나이티드 정식 사령탑 마이클 캐릭, 헐 시티와의 원정 개막전 경계심 드러냈다.."추가 선수 영입 있다"

마이클 캐릭 감독 캡처=맨체스터 유나이티드 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]"추가로 선수 영입이 있을 것이다."

맨체스터 유나이티드 정식 사령탑으로 새 시즌을 앞둔 마이클 캐릭 감독이 이번 여름 이적시장에서 추가 선수 영입을 예고했다. 맨유는 22일 오후 8시30분 헐 시티와 2026~2027시즌 프리미어리그 원정 개막전을 갖는다.

맨유는 루벤 아모림 감독 해임 이후 캐릭의 임시 감독 대행 체제가 성공하며 지난 시즌을 리그 3위로 마쳤다. 새 시즌에 2013년 이후 첫 리그 우승에 도전한다.

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정식 감독 계약을 한 캐릭은 승격팀 헐 시티 원정으로 시즌을 시작한다. 캐릭 감독은 오는 9월 1일 여름 이적 시장이 닫히기 전에 선수단을 강화할 새로운 얼굴들이 더 추가될 것이라고 확신했다.

그는 현지시각 20일 개막전 사전 기자회견에서 "우리는 선수단을 강화하고자 할 뿐이다. 분명 그것을 향해 일하고 있으며, 우리가 처한 상황을 최대한 활용해 팀을 개선하려 노력하고 있다"라고 말했다고 AFP통신이 보도했다.

훈련중인 마커스 래시포드 캡처=맨체스터 유나이티드 SNS

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또 캐릭 감독은 "이적 시장이 열리고 기회를 최대한 활용하려 노력하고 있는 것은 분명하다. 지금까지는 잘 해 나가고 있다"고 말했다. 맨유는 이번 여름, 애스턴 빌라에서 미드필더 유리 틸레만스, 첼시 미드필더 안드레이 산투스, 리즈 골키퍼 칼 달로우를 영입했다. 이후 선수 영입 소속이 뚝 끊어졌고, 맨유 팬들의 아쉬운 목소리가 쏟아졌다. 최근 카메룬 국가대표 미드필더 발레바(브라이턴) 영입 합의 소식이 전해졌다. 또 맨유는 왼쪽 풀백 영입도 추진 중이다.

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캐릭은 이적 시장이 닫히기 전에 있을 헐 시티 원정과 입스위치와의 홈경기(31일)에 집중하고 있다. 연달다 승격팀을 상대한다. 캐릭 감독은 "우리 모두에게 수월한 대진이란 없다"라며 "힘든 시작이다. 승격팀과의 원정 경기는 매우 힘들다. 과거에 이런 경기에 참여해 봤기 때문에 걸려 있는 위험 요소가 무엇인지, 토요일에 우리에게 무엇이 다가올지, 우리가 무엇을 준비해야 하는지 잘 알고 있으므로 결코 수월하지 않다. 쉬운 말처럼 던지기 좋지만, 말도 안 되는 소리이며 우리는 절대 그렇게 받아들이지 않고 있다"고 경계심을 드러냈다.

헐시티와 맨유의 개막전 캡처=맨체스터 유나이티드 SNS

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이적생 틸레만스와 산투스는 헐 시티전에서 맨유 데뷔전을 치를 가능성이 높다고 한다. 대신 미드필더 메이슨 마운트는 마지막 두 차례의 프리시즌 친선경기에 결장한 후 훈련에 복귀했지만 개막전에 결장할 가능성이 높다. 캐릭은 "(마운트가)작은 타박상을 입었을 뿐이며 큰 문제는 아니다"라며 "물론 그는 최근 몇 년 동안 많은 경기를 뛰지 못했다. 몸 상태를 회복하고 완벽한 리듬을 유지하며 건강하게 지내기를 원하고 있으므로, 우리는 그를 돕기 위해 최선을 다하고 있다. 그는 최고의 선수다. 메이슨은 당장은 아니더라도 곧 돌아올 것"이라고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com