"태극기 휘날리며" 이강인 데뷔골→조규성 오현규 동반 마수걸이골, 韓 유럽파 득점 릴레이 미쳤다, 월드컵 참사 잊고 희망찬 새 시즌 예고

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]한국인을 위한, 한국인에 의한 하루, '코리안데이'였다.

대한민국 천재 플레이메이커 이강인(아틀레티코 마드리드)을 필두로 국가대표 공격수 듀오 조규성(미트윌란) 오현규(베식타시)가 나란히 골맛을 보며 축구팬들에게 큰 기쁨과 기대감을 심어줬다.

포문을 연 건 이강인이었다. 지난달 파리생제르맹(PSG)을 떠나 이적료 4000만유로에 아틀레티코로 이적한 이강인은 20일(이하 한국시각) 공식 데뷔전이었던 말라가와의 2026~2027시즌 스페인프리메라리가 개막전에 교체로 출전해 데뷔골을 폭발했다.

Advertisement

epa13179597 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

0-0 팽팽하던 후반 12분 교체투입한 이강인은 13분만인 25분 상대 페널티 박스 우측에서 롱패스를 받아 페널티 아크 쪽으로 돌파하더니 그림같은 왼발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 후반 40분 알렉스 바에나의 프리킥 추가골로 2대0 승리했고, 이강인은 경기 최우수선수로 뽑혔다.

국가대표팀 동료 이강인의 골 소식을 접한 동갑내기 오현규가 곧바로 '응답'했다. 오현규는 21일, 튀르키예 이스탄불 튀프라쉬 스타디움에서 열린 카우노 잘기리스(리투아니아)와의 유럽유로파리그(UEL) 플레이오프(PO) 1차전 홈 경기에서 결승골을 터뜨리며 3대0 승리를 이끌었다.

Advertisement

최전방 공격수로 선발출전한 오현규는 전반 6분만에 르드반 이을마즈가 올린 코너킥을 감각적인 헤더로 연결, 골망을 흔들었다. 앞서 도움 1개만을 기록했던 오현규는 공식전 6경기만에 마수걸이포를 쐈다.

Advertisement

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

오현규는 아미르 무리요의 추가골로 팀이 2-0으로 앞선 후반 12분, 상대 페널티 박스 안에서 상대 수비수의 파울을 유도해 페널티킥을 얻어냈다. 이를 오르쿤 ?취가 득점으로 연결했다. 등번호 9번 오현규는 임무를 완수한 후 후반 15분 이적생 두산 블라호비치와 교체돼 벤치로 물러났다. 베식타시는 UEL 본선 진출의 9부 능선을 넘었다.

Advertisement

조규성은 같은 날 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 라이카(크로아티아)와의 유럽콘퍼런스리그 PO 1차전 홈 경기에서 전반 20분 프란쿨리누의 크로스를 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다.

올 시즌 공식전 7경기만에 넣은 첫 득점으로, 지난 3월 노팅엄포레스트(잉글랜드)와의 UEL 16강전 이후 5개월만에 골맛을 봤다. 2026년 북중미월드컵에서 조커로 출전해 골을 터뜨리지 못한 아쉬움도 털었다.

Advertisement

미트윌란은 후반 3분 소푸스 요하네센의 추가골로 2대0 승리하며 본선 진출의 유리한 고지를 점했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com