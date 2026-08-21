"일본 심판이 한국에서 성 접대 받았다" 의혹에 발칵 뒤집혔던 日 축구계, JFA 심판 7명 조사 후 "승부조작 시도+접대 행위 증거 없다" 결론

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]일본축구협회(JFA)가 대한축구협회(KFA)의 일본 심판 성매매 알선 의혹을 전면 부인했다.

20일 일본 방송 'NHK' 등에 따르면, JFA는 일본인 심판과 관련된 부적절한 성매매 사실을 확인할 수 없다고 조사 결과를 발표했다. 'KFA의 경기 결과 조작 시도는 없었다, 성접대 등 부적절한 접대 행위의 증거도 발견되지 않았다'라고 내용이다. JFA는 또 한국측으로부터 이번 조사에 대한 협조 요청이나 제보를 받은 적이 없다고 밝혔다. 유키와 가즈유키 JFA 사무총장은 "이번 조사로 이번 사안에 대한 조사는 마무리되었지만, 새로운 사실이 드러날 경우 철저한 조사를 진행할 것"이라며 "우리는 심판들을 대상으로 승부조작 경각심을 일깨우는 활동을 지속해 왔으며, 앞으로도 교육과 지도를 꾸준히 이어갈 것"이라고 밝혔다.

앞서 문화체육관광부 보고서를 바탕으로 KFA측이 2011년과 2012년 A대표팀 국제경기를 담당한 외국인 심판, 특히 일본인 심판에게 성매매 알선을 제공했다는 의혹이 제기됐다. 이에 JFA는 즉시 사실 관계에 대한 조사에 진행됐다. 논란이 된 시점에 한국 원정에 나선 일본 심판 7명을 대상으로 대면 조사(6명), 서면 조사(1명)를 실시했다. 7명 중엔 JFA 소속으로 심판을 관리하는 매니저도 포함된 것으로 알려져 일본 축구계에도 충격을 안겼다.

Advertisement

사진=KFA

한편, KFA는 지난 8일 '축구 팬 및 축구 관계자 여러분께 드리는 글'을 통해 고개를 숙였다. '축구팬 여러분께 기쁨과 환희를 안겨드려야 할 KFA는 최근 본연의 기능을 잃고 말 그대로 참담한 상황에 놓여있다'며 '국회 청문회에 이어 사상 초유의 압수수색과 다수의 내부 구성원조차 제대로 몰랐던 십수 년 전 일에 대한 보도에 이르기까지, KFA와 관련된 각종 사안으로 심려를 끼친 점 깊이 사과드린다'고 전했다. 논란 이후 국내 심판 2명도 성접대 알선 의혹과 관련해 KFA의 조사를 받은 것으로 전해졌다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com