이것이 韓국대 FW 클래스! 오현규, 새 경쟁자 앞에서 시즌 첫 골 폭발+PK 유도까지...베식타시, 유로파 PO 1차전 3-0 대승

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 박찬준 기자]'국가대표 스트라이커' 오현규(베식타시)가 마침내 시즌 마수걸이 골을 폭발시켰다.

베식타시는 21일 오전(한국시각) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 카우노 잘기리스(리투아니아)와의 2026~2027시즌 유로파리그(UEL) 플레이오프(PO) 1차전 홈 경기에서 3대0 완승을 거뒀다. 첫 판을 이긴 베식타시는 UEL 본선 진출에 성큼 다가섰다. 원정으로 치러지는 2차전에서 2골차 이내로만 패하면 본선 무대를 밟게 된다.

승리의 중심에 오현규가 있었다. 오현규는 이날 선발 출전했다. 시즌 첫 골은 물룬 팀의 쐐기골까지 관여하는 맹활약을 펼쳤다.

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오현규는 전반 6분만에 결승골을 넣었다. 오현규는 리드반 일마즈의 코너킥을 약속된 플레이로 움직인 후 타점 높은 헤더로 마무리했다. 올 시즌 공식전 6경기 만에 터진 골이었다. 오현규는 6경기에서 도움 하나만을 기록 중이었다.

AP연합뉴스

기세를 올린 베식타시는 6분 뒤 아미르 무리요가 추가골을 터뜨리며 한 걸음 더 달아났다. 전반을 2-0으로 마친 베식타시는 후반 12분 경기에 쐐기를 박았다.

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이번에도 오현규였다. 오현규는 문전으로 투입된 공을 지키는 과정에서 적극적으로 움직이다 상대 발에 걸려 넘어졌다. 주심은 지체없이 페널티킥을 선언했다. 오르쿤 ?취가 키커로 나섰고, 침착하게 마무리했다.

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베식타시는 후반 15분 벤치로 불러들였다. 오현규는 이날 60분을 소화하며 1골과 유효슈팅 1번, 슈팅 3번, 지상 경합 성공 3번, 공중볼 경합 성공 1번 등을 기록했다. 풋몹은 오현규에게 평점 8점을 줬다.

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오현규 대신 그라운드를 밟은 선수는 공교롭게도 두산 블라호비치였다. 블라호비치는 오현규의 경쟁자다. 그는 올 여름 베식타시 유니폼을 입었다. 블라호비치는 거물 스트라이커다. 그는 2020~2021시즌 피오렌티나에서 21골을 터뜨리며 세리에A 최고의 스트라이커로 불렸다. 2022년 1월 피오렌티나로 떠나 유벤투스로 이적했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

블라호비치는 유벤투스에서만 68골을 기록했다. 세르비아 대표팀에서도 A매치 41경기에서 16골을 폭발시켰다.

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오현규 입장에서는 신경 쓰일 수 밖에 없는 선수다. 베식타시와 오현규의 만남은 완벽한 출발을 보였다. 오현규는 올해 1월 이적시장에서 헹크를 떠나 베식타시 유니폼을 입었다. 영입 당시만 해도 의심의 눈초리를 받았지만 오현규는 데뷔전 데뷔골의 기세를 몰아 3경기 연속골까지 터트리면서 완벽하게 성공한 영입이라는 걸 증명했다. 16경기 8골 4도움으로 후반기를 마무리하면서 오현규는 다음 시즌에도 베식타시의 9번 자리를 확고하게 지킬 것으로 보였다.

그러나 오현규를 데려온 세르겐 얄츤 감독이 베식타시와 이별하면서 상황이 급변했다. 빈센초 이탈리아노 신임 감독은 오현규를 썩 신뢰하지 않았다. 새로운 스트라이커를 원한 베식타시는 블라호비치, 로멜로 루카쿠 등 여러 대형급 스트라이커와 접촉하면서 매물을 탐색했다.

사진=베식타시

블라호비치는 베식타시의 관심을 거절하는 것처럼 보였지만 피오렌티나 시절 스승인 이탈리아노 감독과 베식타시에서 제안한 파격적인 조건에 결국 이적을 수락했다.

블라호비치는 근래 들어서 베식타시가 영입한 가장 이름값 있는 선수다. 오현규를 밀어내고 주전 스트라이커로 등극할 가능성이 높다. 피오렌티나에서 블라호비치가 좋은 모습을 보일 당시, 스승이 바로 이탈리아노 감독이었다.

이후 오현규가 팀을 옮겨야 한다는 분석이 이어졌지만, 오현규는 팀에 남았다. 오현규는 초반 부진한 모습을 보였지만, 정작 중요한 경기에서 골을 터뜨리며 존재감을 과시했다. 블라호비치와의 주전경쟁에서 밀리지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com