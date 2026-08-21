'또 쓰러지면 안 되잖아' 김민재 동료+천재 공격수, 장기 휴식은 없다, 분데스리가 개막전 스쿼드 포함 예상, 주치의 "축구 계속하라" 권고

AP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]그라운드 위에서 두 번이나 쓰러진 독일 천재 공격수 자말 무시알라(23·바이에른 뮌헨)가 이번 주말 슈퍼컵 경기에는 결장하지만 리그 개막전에 맞춰 스쿼드에 복귀할 것이란 전망이 나왔다.

독일 매체 '빌트'는 21일(이하 한국시각), 무시알라가 23일 새벽 3시30분 독일 도르트문트의 지그날이두나파크에서 열리는 보루시아 도르트문트와의 2026년 독일축구협회(DFL) 슈퍼컵 결승전에 엔트리 제외될 예정이라고 보도했다.

예견된 일이다. 무시알라는 지난 16일 라이프치히와의 친선경기(3대1 승)에서 경기 중 갑자기 비틀거리며 쓰러져 충격을 안긴지 사흘만인 19일 하이덴하임과의 친선경기(4대2 승)에서 또 같은 증세를 보이며 쓰러졌다. 양팀 선수들은 무시알라 주변을 둘러싸며 치료 장면이 외부로 노출되지 않게 했다. 무시알라는 정신이 혼미한 듯 의료진의 부축을 받으며 교체돼 경기장을 빠져나갔다.

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단순히 열사병에 의한 증상이 아닌 것으로 확인됐다. 무시알라는 하이덴하임전을 마치고 직접 SNS를 통해 "일시적이지만 쉽게 치료가 가능한 신경 기능 장애로 인한 소발작 진단을 받았다. 이러한 문제들이 최근 라이프치히전이나 하이덴하임전과 같은 상황으로 이어질 수 있다. 언뜻 보기엔 무서워 보이지만, 나에겐 이제 일상생활의 일부일 뿐"이라고 자신의 상태를 알렸다.

출처=DAZN SNS 캡쳐

그는 "난 치료를 받고 있으며, 매우 긍정적으로 생각하고 있다. 뮌헨 구단과 가족, 친구들은 항상 내 곁에서 이 여정을 응원해주고 있다"라는 말로 팬들을 안심시켰다.

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2022년 심장 발작 증세를 일으킨 후 현역 은퇴를 감행했던 전 맨시티 공격수 세르히오 아구에로는 "무시알라가 쓰러지는 모습을 보는 게 솔직히 마음이 아팠다"며 "전술, 경기력, 트로피 등도 중요하겠지만, 이런 일이 벌어지면 그런 것은 아무 소용이 없다. 사람들이 싫어할지도 모르는 말을 하나 하자면, 우리는 축구 선수를 기계처럼 취급하는 것을 멈춰야 한다. 사흘마다 새로운 경기, 새로운 대회, 새로운 요구가 쏟아진다. 그러다 선수들이 부상을 당하면 놀라는 척을 한다"라고 말했다.

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그는 "무시알라는 아직 어리다. 제대로 회복할 시간을 줘야 한다. 잠시 축구는 잊자. 뮌헨도, 독일 대표팀도, 트로피도 잊자. 건강이 최우선이다. 때로는 축구보다 더 중요한 것이 있다는 것을 기억해야 한다"라며 장기 휴식을 부여하더라도 충분히 회복할 시간을 부여해야 한다고 강조했다.

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팀 동료인 측면 공격수 알폰소 데이비스는 'DPA'와의 인터뷰에서 "두 번의 사고를 지켜보는 게 정말 가슴 아프다. 팀 동료로서 우리가 할 수 있는 최선은 무시알라에게 최대한 긍정적인 에너지를 불어넣어 이런 일을 이겨낼 수 있도록 돕는 것이다. 나는 친구이자 형제인 무시알라를 잘 알고 있고, 그가 더 강해져서 돌아올 것이라고 믿는다"라고 응원했다.

Xinhua연합뉴스

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뱅상 콩파니 뮌헨 감독은 우승컵이 걸린 중요한 경기, 또 라이벌과의 경기임에도 주요 전력인 무시알라를 제외하는 결정을 내린 것으로 보인다. 분데스리가 공식 홈페이지는 뮌헨이 도르트문트전에서 마이클 올리세, 루이스 디아스, 이스마엘 사이바리로 공격 2선을 구축할 것으로 예상했다. '괴물 센터백' 김민재를 대신해 요나탄 타와 다요 우파메카노가 센터백 듀오를 맡을 것으로 봤다.

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다만 무시알라는 장기 휴식을 취하진 않을 것으로 보인다. '빌트'는 무시알라가 29일 슈투트가르트와의 독일분데스리가 개막전에는 엔트리에 포함될 것으로 예상했다. 또, 무시알라의 주치의가 '회복 과정에 축구를 포함한 정상적인 일상생활을 유지하는 것이 중요하기 때문에 계속해서 축구를 하도록 권고'하고 있다고 전했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com