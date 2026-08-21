"토트넘은 호갱인가" '맨시티 백업 듀오'→미래의 NEW 손케듀오 영입에 2850억 투자, 사비뉴 먼저 '히어 위 고', 만수르 '방긋'

출처=파브리시오 로마노 SNS

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 맨시티 마르무시가 동점골을 터뜨리며 환호하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]반등을 노리는 손흥민 전 소속팀 토트넘 홋스퍼의 지갑은 아직 닫히지 않았다. 브라질 출신 윙어 사비뉴(맨시티) 영입이 임박했다.

이적시장 전문가 파브리시오 로마노는 21일(한국시각), "토트넘이 (현지시각)금일 밤 맨시티와 사비뉴 영입에 관한 구두 합의에 도달했다. 사비뉴는 메디컬테스트를 받기 위해 토트넘으로 이동할 예정"이라고 밝혔다. 이적료는 최소 7500만파운드(약 1410억원)라고 밝혔다.

이어 "토트넘은 사비뉴 영입에 합의한 데 이어 오마르 마르무시 영입도 오늘 밤 마무리 지을 것이라고 확신하고 있다. 마르무시와의 협상이 상당 부분 진전됐다. 개인 합의는 금주 초에 끝마쳤다"라고 전했다.

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현지 매체 보도에 따르면, 사비뉴와 마르무시의 이적료를 합하면 1억4000만파운드(약 2640억원) 이상이 될 것으로 예상된다. 지난시즌 가까스로 EPL에 잔류한 토트넘은 이번 여름 이적시장에서 이미 산드로 토날리, 마테우스 페르난데스 등 영입에 2억2950만파운드(약 4350억원)를 투자했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 사비뉴와 다니 마르티네스가 공을 다투고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

문제는 토날리와 페르난데스가 각각 뉴캐슬과 웨스트햄 소속으로 EPL 무대를 활발히 누빈 것과 달리 사비뉴와 마르무시는 현 소속팀에서 확고한 주전으로 뛴 선수가 아니라는 점이다. 이집트 출신 스트라이커 마르무시와 사비뉴는 지난시즌 EPL에서 각각 선발로 8경기와 7경기 출전에 그쳤다.

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둘은 '괴물 공격수' 엘링 홀란, 앙투안 세메뇨, 제레미 도쿠 등에 밀린 '백업' 자원이었다. 재능이 출중한 선수란 점은 모두가 인정하지만, 당장 토트넘에서 2640억원어치 활약을 펼칠지는 미지수다. 토트넘팬이 두 선수에게 기대하는 건 새로운 '손케듀오'(손흥민, 해리 케인)다. 두 선수가 합류하면, 사비뉴-마르무시-모하메드 쿠두스 스리톱, 페르난데스-토날리-제임스 매디슨 스리미들, 페드로 포로-얀 폴 반 헤케-미키 판 더 펜-데스티니 우도기 포백 라인업을 구축할 수 있다.

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맨시티는 방긋 웃고 있다. 스쿼드 뎁스가 얇아진다는 우려는 나오지만, 새 얼굴을 영입할 '총알'을 얻었다. 엔조 마레스카 맨시티 감독은 첼시 사령탑 시절 스승과 제자의 연을 맺은 아르헨티나 미드필더 엔조 페르난데스 영입에 큰 관심을 보이고 있다. 페르난데스 몸값에는 1억파운드 이상이 책정됐다. 사비뉴의 롤을 대신할 창의력 넘치는 윙어를 추가로 영입할 가능성도 제기되고 있다.

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한편, 로베르토 데 제르비 감독이 이끄는 토트넘은 23일 브렌트포드와의 개막전을 시작으로 새 시즌 대장정에 돌입한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com