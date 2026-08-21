[오피셜]미래 내다보는 전북, 유망주 한재빈·구교빈·김태영·한승민 영입…'성장형 인재 육성'에 초점

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[스포츠조선 윤진만 기자]전북 현대가 유망주 한재빈(20) 구교빈(18) 김태영(18) 한승민(17)을 N팀의 새로운 전력으로 맞이했다고 21일 밝혔다.

대학 무대에서 경험을 쌓은 한재빈의 합류와 함께 전북 U-18 전주영생고에서 성장한 구교빈 김태영 한승민은 준프로 계약을 체결했다. 구단은 "이번 영입 및 계약으로 포지션별 뎁스를 두텁게 하는 동시에, 유스 시스템을 통해 축적해온 성장형 인재 육성 기조를 다시 한번 이어가게 됐다"라고 의미를 부여했다.

전북에 따르면, 한재빈은 광문고 선문대를 거친 중앙 수비수 겸 수비형 미드필더로, 빠른 스피드와 안정적인 대인 수비, 커버 능력, 공중볼 경합이 강점이며 적극적인 경기 자세와 투쟁심까지 갖췄다. 2026년 U-21 대표팀 국내 소집훈련 명단에 이름을 올리며 가능성을 인정받았고, N팀에서 성인 무대 경험을 쌓으며 A팀 경쟁력을 갖춰갈 예정이다.

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구교빈은 전주영생고 3학년 공격형 미드필더로, 풍부한 활동량을 바탕으로 공·수 양면에 적극적으로 관여하며 경합 상황에서 강한 투쟁심이 장점이다. 성실하고 모범적인 태도 역시 장점으로 평가받고 있으며, 준프로 계약을 통해 성인 무대에서 경기 경험을 쌓으며 패스와 경기 판단의 완성도를 높여갈 예정이다.

김태영은 전주영생고에서 성장한 멀티 자원으로, 뛰어난 기술적 수행 능력과 축구 지능을 바탕으로 여러 포지션을 소화할 수 있는 것이 특징. 특히 상대 압박을 벗겨내는 탈압박 능력과 안정적인 빌드업, 상황에 따른 영리한 플레이 선택이 강점으로, 준프로 계약을 통해 자신의 기술적 강점을 성인 무대에서도 발전시켜 나갈 계획이다.

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한승민은 전주영생고 2학년의 수비형 미드필더로, 뛰어난 예측력과 위치선정, 패스 차단 능력을 바탕으로 상대의 공격 전개를 차단하는 데 강점을 갖췄다. 올해 제48회 문화체육관광부장관배 전국고교축구대회에서 전주영생고의 우승에 기여하며 베스트 영플레이어상을 수상하는 등 어린 나이에도 전국 무대에서 가능성을 입증했다.

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이도현 전북 단장은 "이번에 합류한 네 선수는 각자의 강점과 뚜렷한 성장 가능성을 갖춘 선수들"이라며 "N팀에서 충분한 경기 경험을 쌓고 각자의 장점을 더욱 발전시켜 향후 전북현대 A팀에서도 경쟁력을 갖춘 선수로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com