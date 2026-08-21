병역법 위반 멍에 모두 씻어낸 김진야, 최종 무죄 확정 "앞으로 축구와 봉사에 더욱 전념하겠다"

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[스포츠조선 박찬준 기자]"앞으로 축구와 봉사활동에 더욱 전념하고, 그라운드 위에서 팬들께 실력으로 보답하겠다."

병역법 위반 혐의로 기소됐던 김진야(28·대전하나시티즌)가 마침내 모든 멍에를 씻었다. 인천지방법원은 지난 12일 병역이행을 대체하는 공익복무 실적을 허위로 제출했다는 혐의로 기소된 김진야에 대한 공소사실 전부에 대해 무죄를 선고했다.

김진야는 2018년 자카르타-팔렘방아시안게임에서 금메달을 목에 걸었다. 손흥민 김민재 황인범 등이 주역으로 인정받았지만, 빡빡한 스케줄 속 매경기 교체없이 왼쪽 풀백 자리를 지킨 김진야는 금메달의 언성 히어로였다. 김진야는 2020년 8월 예술·체육요원으로 편입됐다. 군 복무 대신 4주간 기초 군사 훈련을 받고 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 김진야는 중·고등학교에서 공익복무를 하며, 봉사활동 시간을 채웠다.

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하지만 2022년 4분기 봉사활동 확인서 제출 과정에서 문제가 생겼다. 검찰은 '김진야의 에이전트가 대한축구협회에 공익복무 실적 자료를 제출하는 과정에서 같은 날짜와 장소에 두 학교에서 공익복무를 했다며 실적을 중복 제출하고, 공익복무 확인대장에 추가 실적을 합성해 제출했다'며 김진야를 재판에 넘겼다.

하지만 재판부는 오랫동안 행정업무를 대행해 온 에이전트에게 공익복무 실적 제출 업무가 전적으로 위임되었던 점, 김진야가 문화체육관광부가 지정한 '타임 스탬프' 어플리케이션으로 촬영 시간과 장소가 인증되는 사진을 에이전트에게 전달한 것 외에는 실적 제출 과정에 관여한 적이 없는 점, 문제된 실적 자료는 에이전트의 실수였거나 업무 편의를 위한 임의 편집에 불과하였던 점, 김진야가 공소사실 기재 일자에 실제 공익복무를 수행하였으나 에이전트의 과오로 문제가 발생한 점, 특히 전체 공익 복무 시간인 544시간 중 고작 1시간 30분을 부풀리기 위해 위조 서류를 제출했다는 것은 납득하기 어려운 점 등을 들어 고의를 인정하기 어렵다고 판단했다.

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앞서 김진야는 문화체육관광부로부터 공익복무 실적과 관련하여 경고처분을 받고 행정소송을 제기했으나 1심과 2심에서 모두 패소한 바 있다. 하지만 이번 형사 판결을 통해 행정처분에 대한 행정소송과는 별개로, 형사처벌을 위한 고의 입증은 따로 이루어져야 한다는 법리를 재확인했다.

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법원의 1심 판결에 검찰도 항소를 포기하면서 김진야에 대한 무죄 판결은 확정됐다.

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김진야는 봉사활동 실적을 부풀려 조작해 국가대표 자격을 영구 박탈당한 장현수의 케이스가 달랐다. 문화체육관광부에서도 봉사활동이 진행된 각 학교의 부장님들과 축구부 감독들에게 유선상으로 김진야의 봉사활동 진위여부를 물었고, 실제 봉사활동이 이루어졌음을 확인한 것으로 알려졌다.

김진야는 544시간의 의무 복무활동 외에 경고 처분에 따른 추가 복무시간 34시간을 더 수행했다. 김진야는 총 578시간의 복무활동을 2023년 12월 31일 자로 완료했다. 김진야는 소송 기간 동안 마음고생이 심했다. 이적시장에서 어려움을 겪는 등 여러 불이익을 감수해야 했다. 무엇보다 봉사활동 시간을 부풀린 '부도덕한 선수'라는 오해는 고통스러웠다. 하지만 김진야는 병역법위반 혐의에 대한 형사 책임에서 완전히 벗어나 다시 그라운드에 집중할 수 있게 됐다.

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김진야의 변호를 맡은 법무법인 세종 박필웅 변호사는 "병역법의 경우 벌금형이 없으며, 집행유예 이상의 형을 받을 경우, 선수등록이 금지되기 때문에 무죄를 입증해야만 했다. 김진야 선수는 병역 의무 이행을 회피할 아무 이유가 없었기 때문에 고의 여부를 입증하는 데 주력했다"고 전했다.

김진야는 판결 직후 입장문을 통해 "오랜 기간 걱정해 주신 팬들과 구단 관계자분들께 진심으로 사과드린다"며 "앞으로 축구와 봉사활동에 더욱 전념하고, 그라운드 위에서 팬들께 실력으로 보답하도록 하겠다"고 다짐했다. 김진야의 에이전트도 "회사 측 잘못으로 선수에게 큰 부담을 줘 선수뿐만 아니라 팬들께도 죄송한 마음"이라며 "앞으로 에이전트 업무 전반을 다시 점검하고, 재발 방지에 만전을 기하겠다"는 입장을 전했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com