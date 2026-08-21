양현준과 올드펌 더비? '지로나의 진주' 김민수 미쳤다! 스페인 떠나 '스코틀랜드 명가' 레인저스 이적설...1티어 '162억 바이아웃 수락'

사진=김민수 SNS 캡처

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[스포츠조선 박찬준 기자]'지로나의 진주' 김민수가 스페인을 떠나 스코틀랜드로 향할까.

20일(한국시각) 스페인 '카데나 세르'의 닐 솔라는 자신의 SNS를 통해 '레인저스가 김민수를 영입하기 위해 매우 적극적으로 움직이고 있다'며 '이적 가능성이 매우 상당히 보인다. 트라브존스포르를 비롯한 다른 구단들도 그에게 관심을 보이고 있다'고 전했다.

이어 '선수의 바이아웃 조항 금액은 1000만 유로(약 162억 원)로 설정돼 있다. 지로나는 이적 금액을 낮추는 협상을 원하지 않고 있다. 바이아웃 전액을 지불하지 않으면 내줄 수 없다는 강경한 입장'이라며 '결국 이적의 최종 결정은 선수 본인에게 달려있다. 그의 계약은 2027년에 만료된다'고 설명했다.

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지로나 소식에 정통한 이반 키로스는 같은 날 한발 더 나갔다. '김민수가 레인저스의 제안을 수락했다'고 보도했다.키로스는 '지로나는 1000만 유로의 이적료를 받게 될 것이다. 들리기로는 이미 확정이 됐다'고 했다.

스코티시더선 역시 같은 내용을 보도했다.

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김민수는 지로나가 애지중지 키운 슈퍼 유망주다. 김민수는 경기도 광주 선동초, 광주초를 거쳐 어린 시절 스페인에 넘어가 해외 생활을 시작했다. 2020년 CE 메르칸틸, CF 담을 거친 김민수는 지난 2022년 지로나 U-19(19세 이하) 팀에 합류했다. 19세 이하 리그에서 4경기 3골을 넣으며좋은 활약을 펼친 김민수는 곧바로 지로나 B팀으로 콜업됐다. 지로나 B팀에서도 빼어난 모습을 보인 김민수는 아카데미 최고의 재능 중 하나로 불렸다.

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2024년에는 한국인으로는 8번째로 라리가 데뷔에 성공했다. 유럽챔피언스리그 무대도 밟았다. 현지 매체로부터 '지로나의 진주'라는 호평을 받았다. 지난 시즌 김민수는 2부 안도라로 임대를 떠났다. 임대는 성공적이었다. 40경기에 출전해 6골-4도움을 기록했다. 중앙과 측면을 오가며 공격 지역 전포지션을 소화하는 김민수는 프로레벨에서 경쟁력을 과시했다.

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올 여름 지로나로 돌아온 김민수는 선택의 기로에 놓였다. 지로나는 2부리그로 강등됐다. 일단 1군 로스터에 정식 등록된 김민수는 프리시즌부터 좋은 모습을 보였다. 잉글랜드 프리미어리그 우승팀은 아스널을 상대로 1도움을 기록하기도 했다. 김민수는 레가네스와의 2026~2027시즌 라리가2 개막전에 선발 출전해 인상적은 모습을 보였다.

사진=김민수 SNS 캡처

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김민수를 향한 러브콜은 끊이지 않고 있다. 여름이적시장 내내 많은 팀들이 주시하고 있다. 잉글랜드, 스페인, 프랑스 등 빅리그가 주목하고 있다. 웨스트햄, 알메리아, 에스파뇰, 리옹 등이 김민수를 레이더망에 올린 상황이다. 레인저스도 그 중 하나다. 레인저스는 요코타 다이스케의 합류에도 불구하고 추가 윙어 영입을 노리고 있다. 그게 김민수다.

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레인저스는 설명이 필요없는 스코틀랜드 최고 명문이다. 양현준이 뛰고 있는 셀틱의 라이벌이기도 한 레인저스는 스코틀랜드 프리미어리그 우승 횟수만 55회에 달한다. 올 시즌에도 강력한 우승후보로 꼽히고 있다. 스코틀랜드 프리미어리그가 최근 주춤하고 있지만, 우승 도전과 유럽 무대 경험을 할 수 있다는 점에서는 매력적인 행선지다.

과연 김민수가 어떤 선택을 할지, 선수생활의 중대한 기로에 놓였다. 김민수는 기대했던 2026년 아이치-나고야아시안게임 명단에는 제외된 상황이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com