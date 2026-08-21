'숨은 강자' 김민수 초대박, 한순간에 이적료 160억짜리 선수로 '우뚝', 디애슬레틱 "KIM, 레인저스 이적 임박→지로나는 '실망'"

출처=김민수 SNS

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구 기대주 김민수(20·지로나)가 스코틀랜드 명문 레인저스로 전격 이적하는 분위기다.

지로나 소식에 정통한 유력 기자 이반 카로스는 20일(한국시각) "김민수가 레인저스의 제안을 수락했다"며 "지로나는 1000만유로(약 160억원)의 이적료를 받게 될 것이다. 이미 이적이 확정된 것으로 전해들었다"라고 보도했다.

지로나 담당기자인 닐 솔라도도 비슷한 시간대에 김민수의 레인저스행이 유력하다고 전했다. 김민수는 이번여름 이적시장에서 레인저스를 비롯해 트라브존스포르(튀르키예), 올랭피크리옹(프랑스) 등과도 연결됐다.

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데릭 맥인스 레인저스 감독은 "적합한 선수, 자질을 갖춘 선수들을 영입하기 위해 노력하고 있다. 특히 몇몇 선수 영입에 집중하고 있으며, 며칠 안에 선수 한 명 영입을 마무리할 수 있기를 기대한다"라고 밝혔다. 그 '한 명'은 김민수를 가리키는 것으로 보인다.

출처=김민수 SNS

스포츠 전문매체 '디애슬레틱'의 조던 캠벨 기자는 "레인저스가 한국인 윙어 김민수 영입에 근접했다. 레인저스가 지난주 700~800만유로의 제안을 건넸으나, 지로나는 바이아웃 금액인 1000만유로를 요구하고 있다"라고 밝혔다.

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이어 "지로나는 김민수가 성공적인 임대 생활을 마친 후, 이번시즌 핵심 선수로 활약할 것으로 기대했다. 하지만 지금과 같은 상황에 실망했다"라고 분위기를 전했다.

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김민수는 지로나 유스팀에서 성장해 2022년 지로나 B팀으로 승격했다. 2025~2026시즌 스페인 세군다 디비시온(2부) 클럽 안도라로 임대를 떠나 40경기에서 6골을 기록하며 잠재력을 폭발했다는 평가를 받았다.

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지로나는 2025~2026시즌 스페인 프리메라리가(1부)에서 20개 구단 중 19위에 머무르며 2부로 강등됐다.

사진=김민수 SNS 캡처

김민수는 지난 17일 레가네스와의 2부 개막전에서 왼쪽 미드필더로 선발출전해 후반 23분 크리스티안 스투아니와 교체될 때까지 68분간 그라운드를 누볐다. 팀은 1대1로 비겼다.

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지로나가 22일 코르도바와의 2라운드를 앞둔 시점에 이적이 불거졌다. 김민수와 지로나의 계약은 2027년 6월 종료된다. 계약기간을 1년 앞두고 키워준 구단이 160억원의 막대한 수익을 남겨두고 떠날 조짐이다.

윙어 김민수가 레인저스에 입단하면 '선배' 양현준(셀틱)과 '올드펌 더비'에서 맞붙게 된다. 레인저스는 개막 후 스코티시프리미어십 개막 후 2경기에서 승리없이 1무 1패 부진에 휩싸였다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com