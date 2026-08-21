[오피셜]성남 김해운호 파격 쇄신, 이상민 새 주장 선임-강승조·배승진 코치 선임

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[스포츠조선 윤진만 기자]성남 FC가 김해운 감독 체제를 뒷받침할 코칭스태프 구성을 마무리하고 본격적인 분위기 쇄신에 나선다. 주장단도 교체했다.

성남은 21일 강승조 배승진 코치를 새로 선임했다고 발표했다. 정인환 코치는 유임됐다. "구단에 대한 높은 이해도와 풍부한 현장 경험, 포지션별 전문성을 결합하는 데 초점을 맞춘" 인사라고 강조했다.

강 코치는 2008년 부산에서 데뷔해 전북, 경남, 서울, 대전 등 K리그 주요 구단과 해외 무대에서 13년간 활약한 베테랑 미드필더 출신이다. 은퇴 후 성남에서 코치, 수석코치, 스카우트 등 주요 보직을 두루 역임해 구단 내부 사정과 선수단 특성을 누구보다 깊이 꿰뚫고 있다. 강 코치는 이러한 풍부한 지도자 경험과 리더십을 바탕으로 김 감독을 최측근에서 보좌하며 코칭스태프의 가교이자 선수단을 하나로 묶는 중책을 맡을 예정이다.

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기존 코치진의 핵심인 정인환 코치는 유임되어 팀의 연속성을 이끈다. 대한민국 축구대표팀 출신이자 K리그 정상급 센터백으로 활약했던 정 코치는 풍부한 수비 노하우와 탁월한 소통 능력을 바탕으로 선수단의 멘탈 케어와 전술적 안정감을 유지하는 데 중추적인 역할을 이어간다.

배승진 코치 역시 코칭스태프에 합류해 힘을 보탠다. 배 코치는 K리그와 일본 J리그 등 한일 양국 프로 무대에서 풍부한 실전 경험을 쌓은 베테랑이다. 특히 2017시즌 성남의 주장으로 활약하며 팀을 이끌었던 경험이 있어 구단 문화와 정체성을 깊이 이해하고 있으며, 다채로운 실전 경험과 노하우를 바탕으로 코칭스태프에 큰 힘을 실어줄 것으로 기대된다.

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앞서 성남은 과거 성남 일화 시절 17년간 몸담으며 K리그 4회 우승 등 총 6개의 트로피를 들어 올린 '구단 레전드' 차상광 골키퍼 코치를 선임해 최후방 전력을 보강했다. 차 코치는 성남에서 김해운 감독을 비롯해 김용대, 정성룡 등 리그 최정상급 수문장들을 직접 길러낸 은사이자, 연령별 국가대표팀에서 2018 아시안게임 금메달과 U-20 월드컵 4강 신화 등을 일궈낸 검증된 베테랑 지도자다. 풍부한 지도 경험과 남다른 구단 로열티를 갖춘 차 코치의 합류로 최후방 수비진의 안정감과 골키퍼 전력 강화에 든든한 기반을 마련했다.

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한편, 성남은 "팀의 결속력을 다지기 위해" 새 주장단을 선임했다고 발표했다. 이상민이 주장 완장을 차고, 베니시오와 이준상이 부장을 맡는다.

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선수단을 이끌 새 주장에는 그라운드 안팎에서 헌신적인 태도를 보여준 이상민이 낙점됐다. 부주장에는 기존 역할을 든든히 이어가는 외국인 핵심 수비수 베니시오와 함께 성남의 활력을 책임지는 이준상이 새롭게 합류해 리더십을 발휘한다.

성남은 새 주장 이상민에 대해 "안정적인 경기 운영과 솔선수범하는 자세로 코칭스태프와 동료 선수들의 두터운 신뢰를 받고 있다. 특유의 책임감과 소통 능력을 바탕으로 팀의 중심을 잡고, 중요한 승부처마다 흔들림 없는 결속력을 이끌어낼 것으로 기대를 모은다"라고 밝혔다.

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이상민은 "중요한 시기에 중책을 맡게 되어 막중한 책임감을 느낀다. 베니시오, 준상이와 함께 팀을 더 단단한 '원팀'으로 묶고, 팬 여러분께 승리와 감동을 전해드릴 수 있도록 매 경기 모든 것을 쏟아붓겠다"고 각오를 전했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com