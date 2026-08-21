김도균 감독, 통산 100승 도전! 서울 이랜드, 홈에서 파주 꺾고 선두 등극 노린다

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 선두 도약을 노린다.

서울 이랜드는 23일 오후 7시 30분 목동종합운동장에서 파주 프런티어와 '하나은행 K리그2 2026' 23라운드 홈경기를 치른다.

파죽지세의 이랜드다. 월드컵 휴식기 이후 치른 6경기에서 4승2무, 무패를 달렸다. 이 기간 동안 14골을 몰아쳤다. 상승세를 앞세워 승점 40점 고지에 오른 이랜드(12승4무5패)는 '선두' 수원 삼성과의 격차를 1점으로 좁혔다.

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뒷심까지 갖췄다. 같은 기간 네 번의 승리 중 세 번이 역전승이다. 직전 안산전에서도 전반 초반 선제골을 내줬지만 에울레르의 해트트릭으로 경기를 뒤집었다.

시선은 파주와의 첫 홈 맞대결로 향한다. 4월11일 파주 원정에서 열린 첫 맞대결에서는 백지웅의 동점골과 변경준의 멀티골로 3대1 승리를 거뒀다. 시즌 첫 역전승이었다.

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선봉에는 직전 경기에서 커리어 첫 해트트릭을 기록한 에울레르가 선다. 안산전에서 코너킥 상황에서의 중거리 득점에 이어 프리킥과 페널티킥까지 성공시키며 절정의 골 감각을 과시한 에울레르는 기세를 몰아 파주 골문을 정조준한다.

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에울레르는 "커리어 첫 해트트릭을 기록해 기쁘다. 앞으로도 득점과 도움으로 팀에 보탬이 되는 선수가 되고 싶다. 상승세에 안주하지 않고 동료들과 하나 돼 매 경기 결승전이라는 각오로 임하겠다. 매번 큰 힘을 보내주시는 팬들께 K리그1 승격의 기쁨을 반드시 선물하고 싶다"라고 밝혔다.

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휴식기 이후 4경기 연속 공격포인트를 몰아쳤던 박재용도 파주전에서 다시 한번 득점포를 가동해 팀의 선두 도약을 돕겠다는 각오다.

김도균 감독은 승리 시 K리그 통산 역대 23번째 100승 감독으로 이름을 올린다. 2020년 수원FC를 통해 프로 지휘봉을 잡은 김 감독은 7시즌 동안 플레이오프를 포함해, 99승57무88패를 기록 중이다.

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막강한 화력에 뒷심을 더한 서울 이랜드가 파주를 꺾고 순위표 최상단에 올라설 수 있을지 관심이 모인다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com