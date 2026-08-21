Advertisement

김도균 감독, 통산 100승 도전! 서울 이랜드, 홈에서 파주 꺾고 선두 등극 노린다

박찬준 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

김도균 감독, 통산 100승 도전! 서울 이랜드, 홈에서 파주 꺾고 선두 등극 노린다

[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 선두 도약을 노린다.

서울 이랜드는 23일 오후 7시 30분 목동종합운동장에서 파주 프런티어와 '하나은행 K리그2 2026' 23라운드 홈경기를 치른다.

파죽지세의 이랜드다. 월드컵 휴식기 이후 치른 6경기에서 4승2무, 무패를 달렸다. 이 기간 동안 14골을 몰아쳤다. 상승세를 앞세워 승점 40점 고지에 오른 이랜드(12승4무5패)는 '선두' 수원 삼성과의 격차를 1점으로 좁혔다.

뒷심까지 갖췄다. 같은 기간 네 번의 승리 중 세 번이 역전승이다. 직전 안산전에서도 전반 초반 선제골을 내줬지만 에울레르의 해트트릭으로 경기를 뒤집었다.

시선은 파주와의 첫 홈 맞대결로 향한다. 4월11일 파주 원정에서 열린 첫 맞대결에서는 백지웅의 동점골과 변경준의 멀티골로 3대1 승리를 거뒀다. 시즌 첫 역전승이었다.

김도균 감독, 통산 100승 도전! 서울 이랜드, 홈에서 파주 꺾고 선두 등극 노린다

선봉에는 직전 경기에서 커리어 첫 해트트릭을 기록한 에울레르가 선다. 안산전에서 코너킥 상황에서의 중거리 득점에 이어 프리킥과 페널티킥까지 성공시키며 절정의 골 감각을 과시한 에울레르는 기세를 몰아 파주 골문을 정조준한다.

에울레르는 "커리어 첫 해트트릭을 기록해 기쁘다. 앞으로도 득점과 도움으로 팀에 보탬이 되는 선수가 되고 싶다. 상승세에 안주하지 않고 동료들과 하나 돼 매 경기 결승전이라는 각오로 임하겠다. 매번 큰 힘을 보내주시는 팬들께 K리그1 승격의 기쁨을 반드시 선물하고 싶다"라고 밝혔다.

휴식기 이후 4경기 연속 공격포인트를 몰아쳤던 박재용도 파주전에서 다시 한번 득점포를 가동해 팀의 선두 도약을 돕겠다는 각오다.

김도균 감독은 승리 시 K리그 통산 역대 23번째 100승 감독으로 이름을 올린다. 2020년 수원FC를 통해 프로 지휘봉을 잡은 김 감독은 7시즌 동안 플레이오프를 포함해, 99승57무88패를 기록 중이다.

막강한 화력에 뒷심을 더한 서울 이랜드가 파주를 꺾고 순위표 최상단에 올라설 수 있을지 관심이 모인다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement