더이상 물러설 곳이 없다! '홈 연승 도전' 대전, 강원 잡아야 더 올라간다...황선홍 감독 "강원전은 중요한 승부처"

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[스포츠조선 박찬준 기자]더 높은 순위를 바라보는 대전하나시티즌에게 강원FC와의 홈 경기는 중요한 승부처다.

대전은 23일 오후 7시 30분 대전월드컵경기장에서 강원과 '하나은행 K리그1 2026' 24라운드 홈 경기를 치른다. 대전은 현재 승점 26점(6승 8무 9패)으로 10위에 올라있다.

대전은 광주FC와 FC안양을 연이어 꺾었지만, FC서울 원정에서 2대4 역전패를 당하며 상승세가 끊겼다.

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주중 코리아컵에서 반등했다. 16강전에 나선 대전은 충남아산을 상대로 3대2로 승리했다. 디오고 선제골 이후 충남아산의 반격에 시달리면서 동점골 허용했는데 후반 마사와 정재희 득점으로 차이를 벌렸다. 후반 추가시간 은고이에게 실점을 했지만 결과는 3대2 승리였다.

대전은 승리를 통해 코리아컵 8강에 진출하며 서울전 패배의 아쉬움을 털어냈다. 황선홍 감독은 "목표는 이뤘다"라고 말하면서도 "실점 장면은 아쉽다. 반성해야 한다. 상대가 3-5-2 형태로 수비하고, 이를 괴롭히기 위해서 3-4-3으로 준비했다. 상대가 다르게 나와서 포지션을 수정했다. 아무래도 리드 상황에서 속도보다는 소유로 상대를 어렵게 만들자고 했다. 갖춰진 상태에서 실점했다는 게 아쉽다"고 했다.

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코리아컵 승리를 통해 분위기를 바꾼 대전은 강원을 홈으로 불러들인다. 시즌 중반까지 좋은 흐름을 이어가던 강원은 최근 4경기에서 1승에 그쳤다. 감바 오사카와 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프에서도 연장전까지 가는 접전 끝에 패배하면서 고개를 숙였다. 코리아컵에선 성남FC에 승리했지만, 연장에 승부차기까지 갔다.

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대전은 올 시즌 강원과 두 번 만나 모두 0대2로 패했다. 이전 경기들과 다른 모습을 보여주겠다는 각오다. 지난 광주전 승리로 홈 무승 행진을 끊은 만큼, 강원전에서도 홈 팬들에게 승리를 선물하려고 한다.

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황선홍 감독은 "강원이 코리아컵에서 로테이션을 가동했다고 들었다. 에너지 레벨이 상당히 좋은 팀이라 준비를 잘해야 한다. 홈에서 강원, 울산 HD와 연달아 상대한다. 중요한 승부처다. 좋은 경기 위해 준비하겠다. 에너지 레벨과 전방 압박에 대한 대비를 해야 한다고 생각한다"고 각오를 밝혔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com