"언제 골을 넣었는지 기억도 안 난다" '주먹 불끈' 조규성 감격의 부활포 소감, "공이 날아올 때 '이건 골이다'라는 느낌 와"

출처=미트윌란 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]월드컵에 대한 아쉬움을 뒤로 하고 5개월만에 득점포를 재가동한 '꽃미남 스트라이커' 조규성(미트윌란)이 기쁨을 숨기지 않았다.

조규성은 21일(한국시각) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 라이카(크로아티아)와의 2026~2027시즌 유럽콘퍼런스리그 PO 1차전 홈 경기에서 최전방 공격수로 선발 출전해 전반 20분 프란쿨리누의 크로스를 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 프란쿨리누가 문전을 향해 높이 띄운 공을 높은 타점을 이용한 헤더로 골망을 갈랐다.

이로써 조규성은 지난 3월 노팅엄포레스트(잉글랜드)와의 유로파리그 16강전 이후 무려 5개월만에 골맛을 봤다. 올 시즌 기준으론 공식전 7경기만이다. 조규성은 2026년 북중미월드컵에서 조커로 출전해 멕시코전에서 결정적인 득점 찬스를 놓치는 등 최근 수개월간 골과 인연을 맺지 못했다.

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조규성의 선제골로 기선을 잡은 미트윌란은 후반 3분 소푸스 요하네센의 추가골로 2대0 승리하며 본선 진출의 유리한 고지를 점했다.

조규성은 경기 후 구단과 인터뷰에서 "오랫동안 골을 넣지 못해 힘들었다. 마지막으로 골을 넣은 게 언제였는지 기억이 안날 정도다. 정말 기쁘다"라고 소감을 말했다.

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득점 상황에 대해선 "프랑코가 공을 잡았을 때 '그래, 공이 나에게 오겠다'라고 생각했다. 프란쿨리노가 내가 있는 쪽으로 공을 살짝 띄웠다. 그리고 공이 날아오는 순간 '이건 골이다'라는 느낌이 왔다"라며 웃었다.

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미트윌란 홈팬은 경기 후 홈 관중석 앞으로 다가온 조규성을 향해 "CHO, CHO, CHO, CHO GUE SUNG"을 외치며 응원했고, 조규성은 어퍼컷 세리머니로 응답했다.

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조규성은 23일 란데르스와의 덴마스수페르리가 5라운드에서 리그 마수걸이골을 노린다. 28일엔 라이카 원정길에 오른다. 조규성의 시즌은 지금부터다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com