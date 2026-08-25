이강인 떠난 후 폭망 징조...PSG 감독 대폭발 "우린 아무것도 이룬 게 없다"

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[스포츠조선 김대식 기자]루이스 엔리케 파리생제르맹(PSG) 감독이 선수단에 강력한 경고를 전했다.

PSG는 24일(이하 한국시각) 프랑스 렌의 로아존 파크에서 열린 스타드 렌과의 2026~2027시즌 프랑스 리그1 개막전에서 2대2 무승부를 거뒀다. 최근 2경기 연속 승리가 없는 PSG다.

개막전부터 망신을 당할 뻔한 PSG다. 경기 초반부터 렌의 기세를 제어하지 못한 PSG였다. 결국 전반 9분 만에 선제 실점을 내주면서 끌려갔다. 선제 실점 후 정신을 차린 PSG는 맹렬하게 공격을 퍼부었지만 공격수들의 골 결정력이 흔들렸다. 추가 실점까지 내주면서 패배 위기에 몰렸지만 후반전에 교체로 들어온 페란 토레스의 멀티골로 겨우 체면을 차렸다. 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서는 승리했지만 프랑스 슈퍼컵 패배에 이어 리그 개막전 무승부까지, 이강인이 떠난 후 흔들리는 PSG다.

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경기 후 엔리케 감독은 분노했다. "축구는 원래 이런 것이다. PSG는 아직 아무것도 얻지 못했다. 아무것도요. 이미 따낸 트로피만 생각하고 있다면 앞으로는 단 하나도 얻지 못할 것"이라며 화를 냈다.

이어 "저에게 가장 중요한 것은 '무임승차'는 없다는 것이다. 매일, 매 훈련, 매 경기 준비가 되어 있다는 것을 스스로 증명해야 한다. 그렇지 않으면 안주하기 쉽습니다. 절대 안 된다. 우리는 항상 승리를 원하며, 그러기 위해서는 반드시 본인의 편안한 안주에서 벗어나야 한다. 제 말이 무슨 뜻인지 알겠는가"라며 선수들에게 안주하지 말라고 경고했다.

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엔리케 감독의 분노는 교체에서도 알 수 있었다. 유럽챔피언스리그(UCL) 2연패의 중심인 우스망 뎀벨레와 흐비차 크라바츠헬리아를 후반전 시작과 함께 페란토레스와 미카 고츠로 교체했다.

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이를 두고 프랑스 매체 RMC 스포츠는 '크바라츠헬리아와 뎀벨레는 하프타임 교체 출전에 당장은 불만을 나타냈으나, 시간이 지난 뒤 이번 결정이 팀을 깨우는 자극제가 되었음을 인정했다. 두 선수에게 감정적인 앙금은 전혀 없으며, 오히려 그 반대다. PSG 선수단은 이러한 사령탑의 엄격한 방식이 팀의 긴장감을 유지하고 집중력을 끌어올리는 동력임을 잘 알고 있다. 또한 2026~2027시즌이 매우 길고 길 예정이기에, 시즌 초반 이런 식의 선수단 관리가 필수적이라는 점도 인지하고 있다'고 전했다.

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또한 PSG 관계자에 따르면 엔리케 감독의 발언은 선수단에 있는 특정 누군가를 갸낭한 것이 아니었다. 매체는 '모든 선수를 즉시 실전에 활용하려는 코칭스태프의 의도된 로테이션 구상의 일환이기도 하다. 그러나 56세의 베테랑 감독이 시즌 극초반부터 채찍을 들어 올린 것은 결코 우연이 아니다. 유럽 챔피언 2연패라는 화려한 타이틀에도 불구하고, 성의 없는 모습을 보이는 선수가 있다면 이름값에 상관없이 언제든 제외할 준비가 되어 있다는 점을 상기시킨 것'이라고 분석했다.