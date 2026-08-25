"이를 어쩌나" 황인범, 포르투 주전 경쟁 '산 넘어 산', '포지션 경쟁자' 포파나 재임대 사실상 확정→'오늘 포르투 도착 예정'

출처=FC포르투 SNS

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 14: Seko Fofana #6 of Cote d'Ivoire runs with the ball during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Cote D'Ivoire and Ecuador at Philadelphia Stadium on June 14, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 간판 미드필더 황인범(30·포르투)의 직접적인 포지션 경쟁자가 새롭게 팀에 합류할 예정이다. 주전 경쟁이 더 험난해지는 분위기다.

포르투갈 매체 '오 조구'는 25일(한국시각), "포르투가 스타드 렌 소속 코트디부아르 미드필더 세코 포파나(31)를 시즌 종료까지 임대로 영입할 예정"이라며 "포파나는 (현지시각)화요일에 포르투에 도착할 것"이라고 보도했다. 이번 계약엔 임대료가 따로 포함되지 않았으며, 포르투가 포파나의 급여 전액을 부담할 예정이라고 덧붙였다.

'오 조구'는 "포파나는 포르투에 매료된 상태"라며 "2025~2026시즌 후반기에 팬들의 마음을 사로잡았기에 이적(재임대)을 결심하게 된 것으로 보인다"라고 전했다. 프란체스코 파리올리 포르투 감독은 24일 포파나의 임대에 대해 "포파나가 아직 렌 소속이므로 지금 언급하는 것은 의미가 없다"라고 확답을 피했다.

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1m85로 당당한 체구를 지닌 포파나의 합류는 황인범 입장에선 반갑지만 반갑지 않다. 파리올리 감독은 지난 2025~2026시즌 후반기 임대로 합류해 포르투갈프리메이라리가 우승에 기여한 포파나를 영입하면서 중원을 강화하는 효과를 기대할 수 있다. 포파나는 반년간 자신의 전술을 경험했기 때문에 따로 적응할 필요가 없다는 장점도 있다. 그는 지난시즌 후반기 팀이 치른 15경기 중 11경기에 교체로 출전해 3골 1도움을 기록하는 특급 조커의 활약을 펼쳤다. 데뷔전이었던 스포르팅과의 리그 21라운드 경기에선 교체로 투입해 데뷔골을 갈랐고, 27라운드 브라가전에선 2대1 승리를 이끄는 결승골을 폭발하며 팬들에게 강렬한 눈도장을 찍었다.

FC Porto's South Korean midfielder #16 Hwang In-beom fights for the ball with Rio Ave's Greek defender #54 Georgios Liavas during the Portuguese League football match between Rio Ave and FC Porto at Rio Ave FC - Dos Arcos stadium in Vila do Conde, on August 15, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

epa13146452 FC Porto's Hwang Inbeom (R) celebrates winning the Candido de Oliveira Supercup soccer match between FC Porto and Torreense, in Coimbra, Portugal, 01 August 2026. EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

이번 여름 이적시장을 통해 페예노르트에서 포르투로 이적한 황인범 입장에선 팀내 입지를 막 넓혀가는 상황에서 경쟁자가 추가됐다. 포파나는 황인범과 비슷하게 공수를 쉴새없이 오가는 박스 투 박스 유형으로, 수비형 미드필더와 측면 미드필더 롤도 어느정도 수행할 수 있다. 황인범은 시즌 개막 후 4경기 중 3경기에 교체로 뛰고, 한 경기엔 벤치를 지켰다. 지난 16일 리오 아브전에서 결정적인 도움을 기록하며 강한 인상을 남겼으나, 빅토르 프롤홀트, 가브리 베이가 중심의 기존 미드필더진과의 선발 경쟁에선 아직 우위를 점하지 못하고 있다. 포파나는 지난시즌 주로 베이가의 교체선수로 기능했다.

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포르투는 9월부턴 리그, 자국 컵대회, 유럽챔피언스리그 등 많은 경기를 소화해야 하기 때문에 황인범에게도 어느정도의 기회는 주어질 전망이다. 리그 3전 전승을 질주 중인 포르투는 30일 아카데미코 데 비세우와 리그 4라운드 원정경기를 펼친다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com