'박지성 대체 실패' 맨유서 망한 일본 슈퍼스타, 국대 감독은 대실패 예견 "맨유 가더니 우쭐, '너 그러면 성공 못해' 지적"

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 국가대표 감독 출신인 오카다 다케시는 카가와 신지가 맨체스터 유나이티드에서 성공하지 못할 것이라고 생각했다.

일본 매체 Qoly는 25일(한국시각) '8회 연속 월드컵에 진출하고 있는 일본 국가대표팀. 첫 출전이었던 1998년 대회와 2010년 대회에서 감독을 맡은 인물은 다케시 감독이다. 그는 전 일본 국가대표 미드필더 스즈키 케이타의 유튜브에 출연해 과거 결정에 대해 이야기했다'고 보도했다.

다케시 감독은 신지가 맨유에서 성공하지 못할 것이라는 걸 알고 있었다. 다케시 감독은 당시에 신지를 일본 국가대표로 활용하고 있었지만 2010년 남아공월드컵 최종명단에서는 탈락시켰다. 그는 최근 신지와 만나서 대화를 나눈 내용을 공개하며 "신지가 '오카다 감독님, 저는 마지막에 월드컵 명단에서 제외됐었지만...'이라고 했다. 하지만 그 이후에 그 녀석은 그게 억울해서 도르트문트로 가서 대맹활약하고, 맨유로 갔다"며 입을 열었다.

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이어 "내가 런던에 갔을 때 신지도 있어서 밥이나 먹자고 했더니 좋다고 했다. 그때 마침 경기에 못 나가고 있었다. 하지만 맨유로 가서 우쭐한 상태로 있었다. '신지, 너 이대로 가면 망한다'라고 했지만 하지만 들을 생각도 안 하더라"라고 말했다.

로이터연합뉴스

다케시 감독의 예상은 적중했다. 당시 알렉스 퍼거슨 전 감독은 웨인 루니가 빠르게 커리어가 하락할 것으로 예상해 대체자를 구하고 있었다. 구단 입장에서는 박지성이 빠진 자리를 채워야 했다. 박지성을 통해서 아시아 마케팅을 굉장히 성공적으로 하고 있었기 때문이다. 감독과 구단의 생각이 하나로 모여 영입한 선수가 신지였다. 도르트문트에서 독일 분데스리가를 정복하고 있었기 때문이다.

신지가 박지성의 대체자로 맨유로 오면서 일본에서도 기대감이 폭발했지만 신지는 박지성과 같은 활약을 전혀 보여주지 못하고 도르트문트로 돌아갔다. 다케시 감독은 "그런데 맨유에서 안 풀려서 도르트문트로 복귀하게 됐을 때 전화가 와서 '잠깐 만날 수 있을까요'라고 했다. 독일에서 만난 뒤 '오카다 감독님, 그때 왜 그런 말씀을 하셨던 건가요'라고 묻더라. '넌 (컨디션이) 좋을 때는 공을 받으면 상대 쪽 전방으로 돌아서는데 유나이티드 가더니 전부 안전하게만 공을 받더라"라고 설명했다.

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이어 "맨유 정도 클래스가 되면 연습할 때 실수하면 공을 안 준다. 승부를 걸 수가 없는 것이다. 이제 실수 안 하려고, 실수 안 하려고만 하니까. 그러면 신지 너의 장점이 아무것도 안 살아난다'고 이야기를 해줬다"고 말했다.

사진=도르트문트

그래도 신지는 도르트문트로 복귀한 후 자신의 기량을 어느 정도 되찾았다. 이제는 노장이 되었지만 일본에서 현역 생활을 이어가는 중이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com