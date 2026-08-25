[오피셜]'韓 국가대표 공격수 조규성 이적설' 日 마치다, 일본 대표 오가와 고키 영입

사진=마치다 젤비아 구단 공식 계정 캡처

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 조규성이 돌진하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 국가대표 공격수 조규성(미트윌란) 영입에 관심을 보인 것으로 알려진 J1리그 마치다 젤비아(일본)가 자국 대표팀 공격수 오가와 고키를 품에 안았다.

마치다 젤비아는 24일 '네덜란드 NEC 네이메헌에서 뛰던 오가와를 완전 이적으로 영입했다'고 공식 발표했다.

1997년생 오가와는 일본 연령별 대표팀을 두루 거쳤다. 2026년 북중미월드컵에도 출격하는 등 A매치 18경기에 나서 11골을 넣었다. 1m86 장신 공격수인 오가와는 높이를 살린 포스트 플레이에 능하단 평가다.

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그는 2016년 J1리그 주빌로 이와타에서 프로에 데뷔한 뒤 미토 홀리호크(임대), 요코하마 FC를 거쳐 2023년 7월 네이메헌에 임대돼 유럽 무대를 밟았다. 이듬해 네이메헌으로 완전히 이적했고, 계약 기간은 2027년 여름까지였다. 하지만 2025~2026시즌 후반기 들어 입지가 좁아졌다. 출전 시간이 크게 줄었다. 새 거처를 찾던 중 마치다로 이적해 3년 만에 자국 리그로 복귀하게 됐다.

일본 언론 '닛칸스포츠'에 따르면 오가와의 연봉은 4억엔 수준이다. J리그 역대 최고 수준의 연봉인 것으로 알려졌다.

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 손흥민과 조규성이 론도 훈련을 펼치고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 조규성이 공격하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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앞서 또 다른 일본 언론 '스포츠호치'는 마치다가 조규성 영입을 노린다고 보도했다. 당시 '스포츠호치'는 '마치다가 조규성 영입으로 득점력 강화를 노린다. 북중미월드컵에 출전한 대한민국 국가대표 조규성 영입을 추진하고 있다는 사실이 밝혀졌다. 그는 1m88 장신을 자랑하는 대형 공격수다. 2022년 전북 현대에서 K리그 득점왕을 차지했고, 그해 카타르월드컵 가나전에서는 한국 대표 사상 처음으로 월드컵 한 경기에서 2골을 기록했다. 외모로도 화제가 됐고, SNS(소셜네트워크서비스) 팔로워도 약 20배 증가했다'고 했다.

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한편, 조규성은 최근 리예카(크로아티아)와의 2026~2027시즌 콘퍼런스리그(UECL) 플레이오프(PO) 1차전에서 마수걸이 골을 넣으며 시즌 기대감을 높였다. 조규성은 올 시즌 공식전 7경기 만에 첫 골을 넣었다. 지난 시즌까지 포함하면 지난 3월 13일 노팅엄(잉글랜드)과의 유로파리그(UEL) 16강 1차전(1대0 승) 이후 약 5개월 만의 득점이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com