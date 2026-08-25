이견 없는 GOAT…퍼거슨, BBC 선정 EPL 최고 감독 1위 "20년 간 리그 지배"

알렉스 퍼거슨 감독. AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 그가 1위라는 데 이견을 달 이가 있을까.

알렉스 퍼거슨 전 감독이 영국 BBC가 선정한 프리미어리그 최고 감독 1위에 올랐다. BBC스포츠 수석기자인 알렉스 바이사우스는 25일(한국시각) 프리미어리그 통산 승수 및 승률, 우승 경험 등을 종합해 프리미어리그 최고의 감독 10명을 선정했다.

첫 손에 거론된 건 역시 퍼거슨 감독이었다. 1986년부터 2013년까지 무려 27년 간 맨체스터 유나이티드를 이끈 퍼거슨 감독은 13차례 프리미어리그 우승 뿐만 아니라 FA컵 5회, 유럽챔피언스리그 2회 정상에 올랐다. 1998년과 2008년 국제축구역사통계연맹(IFFHS) 세계 최고의 클럽 감독으로 선정됐고, 프리미어리그에서 11번 올해의 감독으로 뽑혔다. 2008년엔 유럽축구연맹(UEFA) 명예의 전당, 2017년엔 UEFA 역사상 최고의 감독 10인에 선정됐다. 1985년과 1995년 각각 대영제국 훈장, 1999년 기사작위를 수훈했다.

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바이사우스는 '13번의 프리미어리그 우승, 에릭 칸토나부터 트레블 우승, 크리스티아누 호날두, 웨인 루니, 카를로스 테베즈로 구성된 공격진에 이르기까지 끊임없이 팀을 재건하면서 맨체스터 유나이티드를 잉글랜드 축구 정상으로 이끌었다'고 소개했다. 이어 '호날두가 레알 마드리드로 이적하고, 테베스가 맨체스터 시티로 떠난 뒤에도 퍼거슨 감독은 2013년 은퇴할 때까지 트로피를 들어 올렸다'며 '그의 최다 우승 기록은 프리미어리그 뿐만 아니라 잉글랜드 축구 역사상 어떤 시대의 감독보다 두 배 이상 많다. 의심할 여지 없는 최고의 감독'이라고 덧붙였다.

2위에 오른 건 펩 과르디올라 감독이다. 바이사우스는 '잉글랜드 축구 판도를 바꾼 감독들을 이야기 할 때마다 과르디올라 감독처럼 아마부터 프로까지 넓은 영향을 끼친 사령탑은 없을 것이다. 후방 빌드업을 창조한 건 이 카탈루냐 출신 지도자'라며 '바르셀로나에서 갈고 닦은 그의 스타일이 거친 잉글랜드에서 통할 지 의문이 제기됐던 것을 떠올려 보면 아이러니한 일'이라고 적었다. 이어 '물론 과르디올라가 이적시장 마다 막대한 지원을 받았지만, 맨시티는 잉글랜드 남자팀 중 최초로 4연속 우승을 달성했다. 과르디올라는 10년 간의 재임 기간 동안 6차례 프리미어리그 정상에 올랐고, 2017~2018시즌엔 승점 100의 대기록을 세우기도 했다'고 설명했다.

펩 과르디올라 감독. 스포츠조선DB

아르센 벵거 감독. AFP연합뉴스

주제 무리뉴 감독. AFP연합뉴스

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'교수'로 불렸던 아르센 벵거 감독은 3위에 이름을 올렸다. 바이사우스는 '주제 무리뉴 감독은 한때 벵거를 실패 전문가라고 칭했지만, 이번 순위에선 프리미어리그 역사상 유일무이한 무패 우승을 이끈 벵거가 더 앞섰다'며 '나고야 그램퍼스에서 그가 합류할 때만 해도 아스널이 의외의 선택을 한 것처럼 보였지만, 그는 아스널을 강팀으로 만들었다. 무패 우승 이후 14년 간 우승 트로피를 들어 올리지 못했던 건 벵거의 업적에 다소 흠집을 낼 수도 있지만, 그의 첫 10년 동안 아스널은 리그 역사상 최고의 팀 중 하나였다'고 평가했다.

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첼시의 성공을 이끌었던 무리뉴 감독은 4위에 자리 잡았다. 바이사우스는 '포르투를 챔피언스리그 정상에 올려놓은 뒤 첼시에 부임한 그는 며칠 뒤부터 스스로를 스페셜원으로 칭했다'며 '수많은 신예 선수들을 영입한 포르투갈 출신의 수수께끼 같은 감독은 부임 첫 해 리그 우승을 차지하며 퍼거슨과 벵거를 긴장시켰다'고 적었다. 바이사우스는 위르겐 클롭 전 리버풀 감독(현 독일 대표팀 감독)을 5위에 올려 놓았고, 클라우디오 라니에리, 케니 달글리시, 로베르토 만치니, 미켈 아르테타, 카를로 안첼로티를 톱10 목록에 넣었다. 아르테타 감독은 현재 프리미어리그 현역 감독 중 유일하게 이 순위표에 이름을 올렸다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com