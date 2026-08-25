[현장라인업]서울 클리말라-정승원 선발 기용 VS 부천 갈레고-바사니 조커 활용…3연승 기로서 '정면충돌'

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[상암=스포츠조선 윤진만 기자]나란히 연승 중인 FC서울과 부천FC가 최정예 멤버를 투입해 승리를 좇는다.

양팀은 25일 오후 7시30분 서울월드컵경기장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 24라운드에서 격돌한다. 2연승 및 4경기 연속 무패를 달리는 서울은 15승5무4패 승점 50점으로 단독 선두를 달리고 있다. 현재 2위권과의 승점차는 13점으로 이날 승리하면 승점차를 더욱 벌려 우승에 가까워질 수 있다. 최근 4경기에서 3승을 쓸어담은 부천은 '상스(상위스플릿)' 진입을 노린다. 현재 7승9무8패 승점 30점으로 9위에 올랐다.

김기동 서울 감독은 주중 경기임에도 부천전에서 2경기 연속골을 터뜨린 핵심 공격수 클리말라와 시즌 MVP를 노리는 에이스 정승원을 어김없이 선발 카드로 내세웠다. 7대0 대승한 지난 라운드 안양전과 비교해 경고누적으로 빠지는 주장 김진수 자리만 바뀌었다. 4-4-2 포메이션에서 클리말라와 안데르손이 투톱을 이루고, 정승원 이승모 바베츠, 문선민이 미드필드진에 늘어선다. 부상을 털고 돌아온 최준이 야잔, 로스, 박수일과 포백을 꾸린다. 구성윤이 골문을 지킨다. 강현무 신지섭 이한도 박성훈 황도윤 손정범 박장한결 송민규 천성훈이 벤치 대기한다.

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이영민 부천 감독은 핵심 카드 갈레고, 바사니 등을 후반에 대비해 아꼈다. 구스타보, 김승빈 김민준이 스리톱을 맡고, 여봉훈 안태현이 양 윙백, 카즈, 성예건이 중원을 맡는다. 패트릭, 정호진 홍성욱이 수비진을 지키고, 김현엽이 골키퍼 장갑을 낀다. 이상현 백동규 유승현 이재원 윤빛가람 김상준 바사니, 갈레고, 이의형이 교체명단에 포함됐다. 가브리엘은 엔트리에서 빠졌다.

상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com