[공식발표]"데 제르비 감독 믿고 결정했다" 토트넘, 맨체스터 시티 브라질 국대 윙어 사비뉴 완전 영입..'5년 계약, 이적료 7500만+ 옵션 1000만 파운드 합의'

사비뉴 캡처=토트넘 구단 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 토트넘이 브라질 국가대표 공격수 사비뉴를 영입했다. 맨체스터 시티에서 완적 이적했다.

토트넘과 맨시티는 25일(한국시각) 사비뉴의 이적을 공식 발표했다. 장기 계약이다. 5년으로 알려졌다, 토트넘이 맨시티에 지불하기로 합의한 기본 이적료는 7500만파운드다. 향후 옵션으로 1000만파운드가 붙었다.

만 22세의 사비뉴는 구단 채널을 통해 "시간은 좀 걸렸지만 이곳에 오게 되어 매우 기쁘다"라며 "세계 최고의 감독 중 한 분이 계신 멋진 클럽에서 얻은 훌륭한 기회다. 감독님과 대화하자마자 이곳으로 와야 한다는 것을 알았다. 감독님은 제가 최고의 수준에 도달할 수 있도록 돕고 싶다고 말씀하셨고, 우리가 팀으로서 함께 그것을 해낼 수 있다고 믿었다"고 말했다.

Advertisement

사비뉴의 빅팬인 토트넘 로베르토 데 제르비 감독은 "사비뉴는 측면 지역에서 에너지와 상상력, 품질을 가져다주는 선수다. 그는 수비수를 공격할 수 있는 용기와 창의성으로 경기를 바꿀 수 있는 능력을 갖추고 있다"고 평가했다.

사비뉴 캡처=토트넘 구단 SNS

토트넘은 사비뉴 영입에 많은 공을 들였다. 토트넘은 지난해 여름에도 사비뉴의 이적을 타진했다. 하지만 당시 맨시티 사령탑 펩 과르디올라 감독은 사비뉴의 이적을 반대했다. 당시 사비뉴는 에티하드 스타디움에 남는 걸 선택했지만 지난 시즌 프리미어리그 선발 출전이 7경기에 그치는 등 출전 시간이 제한적이었다. 맨시티는 지난 2025~2026시즌을 마친 후 과르디올라 감독이 떠났고, 대신 엔조 마레스카 감독이 지휘봉을 잡았다. 마레스카 감독은 사비뉴의 이적을 허락했다. 사비뉴는 지난 주말 맨시티의 개막전 출전 명단에서 제외됐다.

Advertisement

사비뉴는 2024년 프랑스 트루아에서 3080만파운드의 이적료로 맨시티에 합류했다. 맨시티에서 총 84경기에 출전해 7골-16도움을 기록했다. 토트넘은 이번 여름 이적시장에서 선수 영입에 대대적인 투자를 했다. 사비뉴에 앞서 웨스트햄의 마테우스 페르난데스, 뉴캐슬의 산드로 토날리, 브라이턴의 폴 판 헤케를 이적료를 지불하고 영입했다. 또 수비수 마르코스 세네시와 앤디 로버트슨, 골키퍼 마르틴 두브라프카를 자유계약(FA)으로 영입했다.

Advertisement

사비뉴 캡처=맨시티 구단 SNS

그런데 토트넘은 지난 주말 브렌트포드와의 새 시즌 프리미어리그 원정 개막전에서 0대3 완패를 당했다. 새로 영입한 선수들이 대거 선발 출전했지만 수비가 와르르 무너졌다. 토트넘은 27일 찰턴과 리그컵 경기, 30일 뉴캐슬과 정규리그 2라운드 경기를 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com