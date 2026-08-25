[현장인터뷰]김기동 감독 "정승원의 카메라 앞 세리머니→경고, 이해가 안 된다"

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[상암=스포츠조선 윤진만 기자]김기동 서울 감독이 카메라 앞에서 골 셀레브레이션을 한 정승원이 경고를 받은 상황에 대해 여전히 이해가 되지 않는다고 말했다.

김 감독은 25일 서울월드컵경기장에서 열리는 부천과의 '하나은행 K리그1 2026' 24라운드 홈경기 사전 기자회견에서 관련 질문에 "억울하다. 선수가 카메라가 어디 있는지 어떻게 체크를 하고 경기를 뛰겠나. 골 넣자마자 바로 앞에 카메라가 있었기 때문에 그 앞에 가서 손가락으로 이렇게(MVP) 세리머니를 했던 거다. 상대(팬)를 흥분시키는 그런 세리머니도 아니었다. 그런데 (주심이)경고를 줬다는 건 저로서는 이해가 좀 안 되는 부분"이라고 말했다.

서울 미드필더 정승원은 지난 22일 안양 원정에서 전반 선제골을 넣고 안양 서포터석 앞 중계 카메라에 대고 손가락으로 'MVP'를 만드는 세리머니를 펼쳤다. 그런데 김대용 주심이 곧바로 달려와 정승원에게 경고를 줬다. 경고 사유는 '골 세리머니'였다. 김 감독은 "그 이후 세리머니에 대해선 경고를 안 받았다. 그래서 승원이가 억울하지 않을까 생각이 든다"며 "과하지만 않다면 상대팀이든 우리팀이든 카메라 앞에서 세리머니를 하는 것이 큰 문제가 없다고 생각한다"라고 말했다. 서울은 안양전에서 7대0으로 승리했다.

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MVP 세리머니를 펼치며 시즌 MVP 타이틀 도전에 대한 의지를 에둘러 표현한 정승원의 실제 MVP 수상 가능성에 대해선 "지금 여기에서 말하긴 좀 그렇다. 전체적으로 우리 선수들을 끝까지 지켜봐야 한다"며 "한데 정승원은 월드컵 휴식기 이후에 계속적으로 살아나고 있고 기여도도 높다. 팀에 많은 도움을 주고 있는 만큼 이렇게 시즌을 마친다면, 충분히 가능성이 있지 않을까 개인적으로 생각한다"라고 말했다. 정승원은 올 시즌 K리그1 24경기에서 7골 4도움을 올리며 선두를 달리는 서울의 에이스 노릇을 톡톡히 하고 있다.

서울과 부천은 나란히 2연승 상승세를 달리고 있다. 서울은 올 시즌 승격팀 부천과의 두 번의 맞대결에서 모두 3골씩 넣고 승리했다. 하지만 김 감독은 3번의 맞대결 중 이번 경기가 가장 까다로울 것이라고 예상했다. "부천의 외국 선수들 파괴력이 너무 좋다. 신이 나서 뛰고 있더라. 부천이 점유율은 낮지만, 볼을 탈취했을 때 갈레고, 바사니, 가브리엘 등을 중심으로 한 역습이 먹히고 있다. 우리 선수들에게 그런 점에 대해서 인지를 시켰다"라고 말했다.

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김 감독은 지난 수년간 대승을 거둔 후 바로 다음 경기에서 흐름을 타지 못한 '징크스'도 선수들에게 주입했다며, 이번엔 흐름을 타길 바란다고 말했다.

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원정팀 이영민 감독은 서울에 대한 강한 경계심을 드러냈다. 그는 "서울 선수들은 기술도 좋지만 응집력이 상위권에 있는 팀 중 가장 좋다. 전환 속도도 빠르다"며 "지난 안양전에서 서울의 강점이 모두 나타났다. 경합 상황, 볼을 뺏고 난 뒤에 역습에 나가는 상황, 볼을 뺏기고 난 다음에 다시 볼을 빼앗는 부분이다"라고 말했다. 이러한 서울을 상대하기 위해선 뒤로 물러서지 않고 맞서 싸워야 한다고 이 감독은 강조했다.

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지난 두 번의 서울전에서 실수에 의해 아쉬운 경기를 펼쳤다고 돌아온 이 감독은 "우리가 K리그에서 좀 더 좋은 모습을 보이려면 일단 실점을 하지 않아야 한다. 상대를 끌어들인 다음 공간을 활용하는 우리 강점도 살려야 한다"라고 말했다. 이 감독은 '에이스' 갈레고를 교체명단에 포함해 후반에 조커로 활용할 계획이다.

이날 엔트리에 빠진 주전 공격수 가브리엘에 대해선 "지난 포항전 이후 무릎 통증을 호소했다. 무리해서 데리고 오기보단 구스타보를 활용하려고 했다"라고 말했다.

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상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com