[K리그1 현장리뷰]'클리말라 결승골+구성윤 미친 선방' 서울, 구단주 앞에서 부천 1-0 꺾고 쾌조의 3연승 질주→2위와 15점차 '조기우승 보인다'

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[상암=스포츠조선 윤진만 기자]10년만에 K리그 대권에 도전하는 FC서울을 웬만해선 막을 수 없다. 서울이 또, 시즌 16번째 승전고를 울렸다. 조기 우승에 성큼 다가섰다.

서울은 25일 오후 7시30분 서울월드컵경기장에서 열린 부천과의 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드에서 후반 4분 클리말라의 결승골로 1대0 승리했다. 지난 두 경기에서 대전과 안양을 각각 4대2와 7대0으로 대파한 서울은 시즌 두 번째 연승을 질주하며 16승5무4패 승점 53점을 기록했다. 같은 날 김천과 득점없이 0대0으로 비긴 2위 전북(승점 38)과의 승점차를 13점에서 15점으로 벌렸다. 클리말라는 시즌 10호골을 폭발하며 득점 선두 야고(울산, 11골)와의 격차를 1골차로 좁혔다. 반면 부천은 3전 3패를 안긴 '천적' 서울전에서 5경기 연속 무패 행진에 마침표를 찍었다.

서울과 부천은 나란히 2연승 상승세를 달리고 있단 점은 비슷했지만, 주중 경기에 스쿼드 운용 계획은 달랐다. 서울은 누적경고로 빠지는 김진수를 대신해 최준을 선발 기용한 것 외에는 안양전 7대0 멤버를 모조리 기용했다. 4-4-2 포메이션에서 클리말라, 안데르손이 공격 선봉을 맡고, 정승원 이승모 바베츠, 문선민이 미드필더진에 늘어섰다. 최준 야잔, 로스, 박수일이 포백을 꾸렸고, 구성윤이 골문을 지켰다. 최준은 어깨 부상을 털고 4경기만에 복귀했다.

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부천은 빡빡한 일정을 고려해 변화를 가미했다. 스리톱부터 확 바뀌었다. 김민준 구스타보, 김승빈이 전방에 포진했다. 절정의 폼을 뽐내는 '에이스' 갈레고는 후반 투입에 대비해 교체명단에 포함됐다. 스트라이커 가브리엘은 무릎 문제로 엔트리에서 제외됐다. 여봉훈 성예건 카즈, 안태현이 허리를 맡았고, 홍성욱 패트릭, 정호진이 스리백을 꾸렸다. 김현엽이 골키퍼 장갑을 꼈다.

원정팀 부천이 포문을 열었다. 전반 4분, 김민준이 아크 정면에서 때린 왼발 중거리 슈팅이 데굴데굴 굴러 구성윤 품에 안겼다. 9분, 야잔이 김민준의 진로를 막았다는 이유로 경고를 받았다. 부천의 기세는 날카로웠다. 22분, 코너킥 상황에서 득점이 터졌다. 성예건이 헤더로 돌려놓았고, 골문 앞에 있던 패트릭이 왼발 발리슛으로 골망을 흔들었다. 하지만 오프사이드 반칙이 선언되면서 득점이 무효 처리됐다.

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서울이 기지개를 켰다. 25분, 상대 페널티 박스 외곽에서 부천 선수의 패스 실수가 나왔다. 공을 잡은 안데르손이 전방 클리말라에게 전진패스를 찔렀다. 클리말라는 영리하게 옆에 있는 이승모가 슈팅을 할 수 있게끔 패스를 내줬다. 이승모는 노마크 상황에서 오른발 발리슛을 시도했으나, 빗맞으면서 골대를 크게 벗어났다. 33분 박수일의 왼발 발리슛도 골대를 비껴갔다. 35분 성예건이 서울 진영에서 정승원과 공을 다투던 중 반칙을 범해 경고를 받았다.

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전반이 끝나기 직전인 44분, 서울이 결정적인 찬스를 날렸다. 문선민이 박스 안 좌측 대각선 지점에서 골문을 향해 오른발로 띄운 공을 이승모가 헤더로 받았으나, 골대 좌측 밖으로 살짝 벗어났다. 전반은 득점없이 마무리됐다.

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김 감독은 하프타임에 이승모를 벤치로 불러들이고 송민규를 투입하며 공세를 높였다. 2분, 송민규의 헤더를 김현엽이 몸을 날려 쳐냈다. 하지만 서울이 이어진 코너킥 찬스를 살렸다. 문전을 향한 정승원의 코너킥을 패트릭이 헤더로 걷어냈다. 박스 밖으로 흐른 공을 잡은 최준의 중거리슛이 박스 안 부천 선수 몸에 맞고 옆으로 흘렀고, 이를 클리말라가 정확한 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 클리말라는 시즌 10호골을 뽑으며 득점왕 레이스에 불을 지폈다. 득점 선두 야고(울산·11골)과는 1골차.

주도권을 잡은 서울의 공세는 계속됐다. 9분, 바베츠의 중거리슛이 크로스바 위로 살짝 떴다. 부천은 더는 시간을 지체할 여유가 없었다. 김민준 여봉훈이 빠지고 바사니, 갈레고가 동시에 투입됐다. 12분, 세트피스 상황에서 높이 날아온 공이 패트릭 이마에 닿았으나, 위력없이 골대 위로 떴다. 로스(서울)와 카즈(부천)가 거친 반칙으로 경고를 한 장씩 나눠가졌다. 후반 25분 성예건 카즈가 빠지고 윤빛가람 김상준이 투입됐다.

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후반 28분, 서울이 부천의 추격을 따돌릴 뻔했다. 안데르손이 클리말라와 이대일 패스를 주고받은 후 오른발 슈팅을 날렸으나 수비 벽에 막혔다. 서울은 후반 33분 문선민을 빼고 황도윤을 투입하며 중원을 두텁게 했다.

후반 36분, 경기장 긴장감이 높아졌다. 김승빈의 크로스가 박스 안 박수일의 팔(손)에 맞았는지, 핸드볼 반칙 여부에 대한 비디오판독시스템(VAR) 온필드 리뷰가 진행됐다. 설태환 주심은 리뷰를 진행한 뒤 핸드볼 반칙이 아니라고 설명했다. 37분, 구스타보가 벤치로 물러나고 이의형이 투입됐다. 서울은 후반 44분 클리말라를 대신해 손정범을 투입했다. 후반 추가시간 2분 송민규의 슛은 골대를 벗어났다. 추가시간 7분 송민규의 슛은 옆그물을 때렸다. 추가시간 8분 윤빛가람의 중거리슛을 구성윤이 몸을 날려 쳐냈다. 경기는 그대로 서울의 1대0 승리로 끝났다.

상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com