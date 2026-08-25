[현장인터뷰]'서울전 3전 전패' 이영민의 한숨 "세 경기에서 모두 운 나쁘게 선제실점했다"

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[상암=스포츠조선 윤진만 기자]서울 원정에서 고배를 마신 이영민 부천 감독이 아쉬움을 숨기지 않았다.

부천은 25일 오후 7시30분 서울월드컵경기장에서 열린 서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드 원정경기에서 후반 클리말라에게 결승골을 헌납하며 0대1로 졌다. 2연승 및 5경기 연속 무패 상승세를 질주하던 부천은 6경기만에 패배를 맛보며 파이널 A그룹 추격에 실패했다. 7승9무9패 승점 30점으로 9위에 머물렀다. 같은 날 제주를 2대1로 꺾은 6위 포항(승점 34)과의 승점차가 1점에서 4점으로 벌어졌다.

이 감독은 "선제골 장면이 아쉬웠다. 수비적인 부분은 괜찮았지만, 전반 초반 공격쪽에서 보였던 모습을 계속 유지했어야 한다. 그런 점이 아쉽다. 그런 점에서 더 발전해야 할 것 같다"라고 소감을 말했다.

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승격팀 부천은 올 시즌 서울과의 세 번의 맞대결에서 0대3, 1대3, 0대1 스코어로 모두 패했다. 이 감독은 "서울과 경기에서 3번 다 졌다. 세 경기에서 전부 운 없이 선제실점하면서 결과가 안 따랐다. 1위팀을 상대로 선수들은 최선을 다했다고 생각한다"라고 말했다.

이 감독은 핵심 공격 듀오 갈레고, 바사니를 아꼈다가 후반 9분에야 교체투입했다. 더 일찍 투입하지 않은 배경에 대해 "김승빈 김민준과 같은 선수들이 더 발전해야 한다. 45분에 교체할 수도 있었지만, 이런 선수들이 더 올라와야 부천이 더 좋은 팀이 될 수 있다. 갈레고와 바사니가 매경기 다 뛸 순 없다"라고 말했다.

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부천은 좌절할 틈이 없다. 29일 8위 안양을 홈으로 불러들여 26라운드를 펼친다.

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상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com