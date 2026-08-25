'이강인과 교체' 야유 퍼부은 홈팬들→떠나지 못한 알바레스 '불편한 동행'…시메오네 감독 "우승 위해 엘리트급 공격수 보유"

사진=중계영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 교체되면서 관중석에서 야유가 나왔다. 훌리안 알바레스가 원인이었다. 그는 라이벌팀 바르셀로나로 향하고 싶다는 의사를 드러낸 뒤 팬들의 표적이 됐다. 이번 시즌 그와 아틀레티코의 불편한 동행이 이어질 예정이다.

스페인 매체 '아스'는 25일(한국시각) '아틀레티코는 팀을 떠나고 싶어 하는 알바레스가 바르셀로나로 이적하는 것을 허용하지 않고 있다'며 '수뇌부의 입장은 이적시장이 열린 이후 한결같았고, 알바레스는 바르셀로나로 가지 않는다'고 보도했다.

EPA연합뉴스

지난 24일 열린 아틀레티코와 비야레알의 스페인 라리가 경기에서 알바레스는 이강인과 교체돼 경기에 투입됐다. 관중석에서는 알바레스를 향한 야유가 쏟아졌다.

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선수가 이런 상황에 처할정도로 아틀레티코가 그의 이적을 막은 이유는 있다. 바로 아틀레티코의 대대적인 영입이다. 이번 시즌을 앞두고 아틀레티코는 이강인과 크리스티안 로메로, 그리고 알레한드로 그리말도 등의 영입으로 선수단이 크게 발전했다고 믿고 있다. 이들은 모두 상당한 투자를 통해 영입된 검증된 선수들이다. 여기에 더해 알바레스가 팀에 남게 된다면 리그를 호령할 수 있다고 자신하는 중이다.

비야레알에게 비긴 후 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 "우리가 트로피를 원한다면 함께 남아 있어야 하고, 엘리트급 공격수들을 보유해야 한다"며 "우리는 그런 선수들을 갖고 있고, 그들을 지켜야 한다"고 말했다.

훌리안 알바레스. EPA연합뉴스

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현재 알바레스는 엘링 홀란과 킬리안 음바페에 이어 세계 정상급 공격수들과 어깨를 나란히 하는 가치의 선수다. 아틀레티코를 우승 경쟁으로 끌어올릴 수 있는 선수로 평가된다.

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또한 돈 역시 문제가 된다. 아틀레티코는 재정적 압박을 받지 않고 있는 상황이라 선수를 매각할 필요가 없다. 그런데 바르셀로나가 알바레스 영입을 위해 제시한 금액은 형편없었다.

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매체는 '아틀레티코는 바르셀로나가 제시한 제안에 불만을 품고 있다'며 '제안의 총액은 1억유로(약 1610억원)였지만, 지급은 여러 해에 걸쳐 분할하는 구조였다'고 설명했다.

양 구단의 사이가 나쁜 만큼 알바레스가 떠나기 위해서는 해외 이적을 선택해야 할 수 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 빅클럽들과 연결은 계속되고 있다. 이적시장 마감이 얼마 남지 않은 상황에서 알바레스가 떠나지 못한다면 시즌 내내 팬들의 야유는 계속될 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com