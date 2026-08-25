[오피셜]이게 맞아? 토트넘, '53경기 단 2골' 윙어에 1600억원 쐈다...'5년 계약+등번호 17번' 사비뉴 영입 확정 "데 제르비 감독과 대화를 나누고 이적 결심"

사비뉴 캡처=토트넘 구단 SNS

사비뉴 캡처=토트넘 구단 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]토트넘이 공격 보강에 성공했다.

토트넘은 25일(한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '사비뉴 영입을 발표하게 돼 기쁘게 생각한다'고 전했다. 계약기간은 5년, 등번호는 17번이다. 이적료는 현지 언론에 따르면 기본 7500만파운드에, 옵션으로 1000만파운드까지 더해질 수 있다. 최대 1600억원에 달하는 엄청난 딜이다.

사비뉴는 "시간이 조금 걸렸지만 이곳에 오게 되어 매우 기쁘다. 세계 최고 감독 중 한 분이 계신 이 훌륭한 클럽에 합류한 것은 멋진 기회다. 감독님과 대화를 나누자마자 이곳에 와야 한다는 것을 깨달았다. 감독님은 제가 최상위 수준에 도달할 수 있도록 돕고 싶다고 말씀하셨고, 우리는 팀으로서 함께 그것을 해낼 수 있다고 믿는다"고 소감을 전했다.

Advertisement

로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 "사비뉴는 측면 지역에 에너지와 상상력, 기량을 더해줄 수 있는 선수다. 수비수를 상대로 과감하게 공격할 수 있는 용기와 창의성으로 경기를 바꿀 수 있는 능력을 갖추고 있다. 그를 우리 팀에 맞이하게 되어 매우 기쁘며, 그와 함께 일하면서 성장을 돕고 그의 개성을 팀에 불어넣는 모습을 지켜보기를 고대하고 있다"고 했다.

사비뉴 캡처=맨시티 구단 SNS

현지 언론은 일찌감치 사비뉴의 토트넘행을 앞다퉈 보도했다. 영국 BBC는 '토트넘이 맨시티와 윙어 사비뉴 영입에 7500만 파운드를 지불하기로 합의했다. 옵션 조항에 따라 최대 1000만 파운드가 추가될 수 있다'고 전했다. 이어 '사비뉴는 토트넘과 장기 계약을 체결하기 전에 메디컬 테스트를 받을 예정'이라고 했다.

Advertisement

디어슬레틱 역시 '토트넘이 맨시티와 사비뉴 영입에 대한 합의를 마쳤다'고 했다. 이어 '선불로 7500만 파운드를 지급할 예정이며 1,000만 파운드의 잠재적 보너스를 지급할 예정이다. 이 중 500만 파운드는 달성 가능성이 매우 높다'고 했다.

Advertisement

이에 앞서 유럽 이적시장의 최고 전문가로 꼽히는 파브리치오 로마노도 자신의 SNS를 통해 '토트넘이 사비뉴를 영입한다. 맨시티와 모든 합의에 도달했다'며 사실상 오피셜을 뜻하는 'HERE WE GO'를 띄웠다.

사진=토트넘

Advertisement

2020년 아틀레치쿠 미네이루에서 프로 데뷔한 이후 트루아로 이적해 유럽 무대에서 뛰기 시작한 사비뉴는 맨체스터 시티 시티 풋볼 그룹 소유의 지로나에서 임대를 거쳐 2024년 여름 맨시티 유니폼을 입었다. EPL 데뷔 시즌 사비뉴는 3골11도움으로 준수한 성적을 거두며 맨시티 주요 선수 중 한 명으로 성장했다.

다만 득점력에 대해서는 의문 부호가 남는다. 사비뉴는 맨시티 소속으로 84경기를 뛰며 7골에 그쳤다. 그중 리그에서는 53경기에 나서서 단 2골에 머물렀다. 측면에서 보여주는 날카로운 돌파와 왼발 킥 등 능력은 갖춘 유망주지만, 토트넘의 득점력 부재를 해소해줄 자원이라고 확신하기는 어렵다.

Advertisement

그럼에도 토트넘은 꾸준히 사비뉴를 원했다. 지난해 여름 손흥민이 토트넘을 떠났을 당시, 사비뉴의 이름이 가장 먼저 손흥민의 대체자로 등장했다. 다만 당시에는 맨시티의 반대로 이적이 성사되지는 못했다. 현재는 사비뉴 또한 팀 내 입지가 좁아지며 토트넘의 관심과 함께 협상에 돌입했다. 결국 무려 8500만파운드에 달하는 금액에 합의를 마쳤다. 최근 인플레이션을 감안하더라도 어마어마한 금액이다.

사진=토트넘

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 사비뉴와 다니 마르티네스가 공을 다투고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

토트넘은 뜨거운 여름을 보내고 있다. 지난 두 시즌간 강등위기를 겪은 토트넘은 로베르토 데 제르비 체제에 엄청난 힘을 실어주고 있다. 미드필더 산드로 토날리와 마테우스 페르난데스, 풀백 앤디 로버트슨, 센터백 마르코스 세네시와 얀 폴 반 헤케, 골키퍼 마르틴 두브라프카 등을 영입하면서 무려 2억3700만 파운드(약 4467억 원)를 투자했다. 토날리의 이적료는 구단 역대 최고액인 1억파운드에 달한다.

토트넘은 이 뿐만 아니라 맨시티의 오마르 마르무쉬 영입도 눈 앞에 두고 있다. 여기에 리버풀의 코디 학포 영입도 노리고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com