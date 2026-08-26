"그때그때 달라요" 이승우 울산팬 도발·정승원 세리머니 경고로 재점화된 판정 일관성 논란[SC이슈]

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[스포츠조선 윤진만 기자]'지금은 맞고 그때는 틀리다'. 2026년 K리그를 관통하는 판정 키워드다. 일관성없는 판정이 팬들의 분노를 자극하고, 리그 수준을 깎아내리고 있다.

지난 22일 안양종합운동장에서 열린 서울과 안양의 '하나은행 K리그1 2026' 24라운드는 일관성 없는 판정의 끝을 볼 수 있는 경기였다. 김대용 주심은 전반 6분 선제골을 넣고 골대 옆에서 중계 카메라에 대고 손가락으로 MVP를 만드는 세리머니를 펼친 서울 미드필더 정승원에게 경고를 내밀었다. 골을 넣은 곳이 안양 홈 서포터석 앞이라 상대팬을 일부러 도발했다고 판단했다. 정승원의 항의는 받아들여지지 않았다. 문제는 그 다음이다. 전반 31분 세 번째 골을 넣은 문선민은 안양팬 앞에서 '관제탑 세리머니'를 펼치고도 경고를 받지 않았다. 이제부터 골을 넣으면 자기팀 팬이 모인 반대편까지 달려가 세리머니를 해야 하는 것이냐는 우스갯소리가 나온다.

김 주심은 지난달 일관성과 거리가 먼 판정으로 논란을 빚었던 인물로 잘 알려졌다. 울산과 전북의 경기에서 전·후반 각각 울산 보야니치, 장시영의 진로를 몸으로 막는 실수를 범했다. 경기에 개입한 만큼 두 장면에서 모두 경기를 끊어야 했지만, 보야니치가 자신의 몸에 부딪혀 쓰러진 걸 눈으로 확인도 하지 않고 경기를 속행했다. 해당 과정에서 전북 김진규의 선제골이 터졌고, 김 주심은 그대로 득점을 인정했다. 반면 장시영이 넘어졌을 땐 경기를 중단하는 이해할 수 없는 판정을 내렸다. 대한축구협회 심판 전임강사를 겸임하고 있는 김 주심은 두 달 사이에 두 번이나 일관성없는 판정으로 논란의 중심에 섰다. 정승원은 "내가 더 유명해져야 할 것 같다. 그러면 내 세리머니도 널리 알려져 이런 오해를 안 받을 것 같다"라고 했다.

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같은 무대를 누비는 심판간에도 일관성은 찾아볼 수 없다. 안양 김강은 지난 5월 서울팬을 향해 양 엄지를 내리는 행동으로 다이렉트 퇴장을 받고 경기장에서 눈물을 쏟았다. 반면 지난 4일 안양과 서울의 경기에서 선제 득점 후 귀에 손을 대고 안양팬을 도발한 서울 공격수 송민규는 카드를 받지 않았다. 전북 이승우도 마찬가지다. 이승우는 22일 전주월드컵경기장에서 열린 전북과 울산의 시즌 세 번째 '현대가 더비'서 후반 부상으로 교체되는 과정에서 울산팬을 도발했다. 그라운드 위에서 어깨 치료를 마치고 교체돼 나오는 자신을 향해 야유하는 울산팬을 향해 한 손을 치켜들며 스페인어로 욕설을 내뱉은 것으로 전해졌다. 이 행위는 '선수' 이승우와 '감독' 김현석(울산)간 초유의 언쟁이 촉발된 계기였다. 이승우는 '비신사적 행위'로 경고를 받았지만, 상대팬 도발 행위에 대해선 따로 징계가 주어지지 않았다. 축구 규정에는 도발, 조롱, 선동적인 제스처는 경고, 공격적이거나 모욕적인 욕설이 담긴 언어를 사용하거나 그런 행동(행위)을 한 경우는 퇴장을 줘야 한다고 명시돼 있다. 같은 리그에서 뛰는 김강과 이승우 도발 행위에 대한 판단은 왜 달랐던 걸까.

'운용의 묘'보다 중요한 건 규정이다. 심판마다 규정에 대한 해석이 달라져도 물론 안 되지만, 한 심판이 같은 경기에서 오락가락하는 건 자격 미달이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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