'일본 귀화 결정' 韓 축구 초대형 손실, 제2의 박지성→제2의 엔도...윤성준 日 국대 원한다 "월드컵+EPL 정착 목표"

사진=교토

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]일본 귀화를 결정한 윤성준이 일본 국가대표로서 2030년 월드컵에 출전하고 싶다는 의지를 드러냈다.

윤성준은 24일(한국시각) 일본 국가대표 출신 쿠보 유야가 운영하는 유튜브 채널에 출연했다. 그 자리에서 윤성준은 해외 이적과 월드컵 출전, 그리고 향후 목표에 대해서 직접 이야기했다.

유야는 노골적으로 윤성준에게 해외 이적설에 대해서 물었다. 이번 여름 이적시장에서 윤성준은 독일 분데스리가 마인츠의 관심을 받은 것으로 알려졌다. 마인츠에서 뛰고 있는 일본 국가대표 에이스인 사노 카이슈가 이적할 가능성이 제기되면서 같은 포지션 유망주인 윤성준이 마인츠의 관심을 끈 것이다.

Advertisement

유성준은 "몇몇 제안이 오고 있다. 제안이 와서 놀라긴 했다. 꽤 좋은 팀에서도 연락이 왔다"고 솔직하게 대답했다. 해외 진출에 대해서도 "당연히 해외 진출은 생각 중이다. 해외에서 플레이하는 대표팀 선수들도 보고 있고, 대표팀에도 후배라든가 선배라든가 여러 명 있어서 해외 이적도 선택지에 넣고 있다. 유럽에 가고 싶다는 생각을 하고 있다"고 대답했다. 여기서 윤성준이 말하는 대표팀 선후배 관계는 당연히 일본 국가대표팀 선수들로 추측된다.

사진=교토

실제로 일본축구협회는 윤성준이 엔도 와타루, 카이슈와 같은 대형 미드필더로 성장해 일본 국가대표팀에 큰 힘이 되길 바라고 있다. 작은 체구에도 힘이 있어 경합 능력도 좋은 윤성준은 일본에서 많은 기대를 받는 중이다. 이를 두고는 "기대받고 있다는 건 기쁘지만 아직 그다지 스스로 대단하다고 인식하지 않고 있다"며 단지 저의 플레이 스타일을 보여주고 싶을 뿐이라 기대해 주시는 건 기쁘다. 스스로도 (카이슈와) 닮은 부분이 있다는 건 솔직히 느끼고 있다"고 대답했다.

윤성준의 향후 목표 중 하나는 일본 국가대표로서 2030년 월드컵 출전하는 것이었다. 그는 "(월드컵) 명단에 들어가기 위해서는 J리그에서 잘해야 하고, 해외에서도 활약하지 않으면 안된다. 4년이나 있다고 생각할지, 4년밖에 안 남았다고 생각할지는 사람에 따라 다르고 여러 생각 방식이 있겠지만, 그래도 4년 후엔 확실히 멤버에 들어갈 뿐만 아니라 대회에 나와서 활약하고 싶다는 목표를 갖고 있다"며 힘주어 말했다.

Advertisement

Advertisement

최종 목표는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 이적해 그곳에서 경쟁력을 발휘하는 것이다. 그는 "첫 해외 진출도 아직 어디로 갈지는 안 정해졌지만, 최종적으로는 역시 EPL에 가서 오랫동안 활약하고 싶다. 잠깐하고 활약하고 끝나는 게 아니라, 몇 년 지나도록 EPL에서 활약하고 싶다. 물론 월드컵에도 나가고 싶고, EPL에서 오랫동안 활약하고 싶다"고 말했다.

사진=교토

과거 박지성의 친정팀인 교토 상가에서 뛰고 있는 윤성준은 한국인 부모님 밑에서 일본에서 성장했다. 2년 전 불과 17살의 나이로 교토와 프로 계약을 맺을 만큼 일찌감치 잠재력을 인정받았고, 구단은 그가 '교토의 레전드' 박지성처럼 성장하길 기대해왔다. 한국 축구도 이런 기대감 속에 윤성준을 연령별 대표팀에 발탁하며 미래 자원으로 점찍었다.

하지만 윤성준은 한국말이 능숙하지 않아 대표팀 소집 과정에서 적응에 어려움을 겪었고, 축구를 배우는 방식에서도 차이를 느끼며 결국 일본 귀화를 결정한 것으로 알려졌다. 공식 발표는 아직 나오지 않았지만 관련 절차는 이미 마무리 단계인 것으로 전해진다.