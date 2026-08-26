[오피셜] 손흥민 독박 축구 계속, 위기의 LAFC 깜짝 오피셜→최악 반응 '이 선수 누구야?"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]LAFC가 깜짝 오피셜을 발표했다.

LAFC는 25일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 'LAFC가 에콰도르 세리에A의 오렌세 SC로부터 미드필더 세르히오 바스케스를 완전 이적으로 영입했다. 계약 기간은 2029~2030시즌까지이며, 구단이 2030~2031시즌까지 연장할 수 있는 옵션을 보유한다. 바스케스는 국제 선수 슬롯을 차지하며, 국제 이적 증명서(ITC) 및 P-1 비자 발급이 완료되는 대로 U22 이니셔티브 선수로 선수단에 등록될 예정'이라며 새로운 영입생을 발표했다.

LAFC는 분명 새로운 돌파구가 필요하던 시점이다. 마크 도스 산토스 감독 체제로 출발한 첫 시즌, 성적은 나쁘지 않았지만 경기력 문제가 지속됐다. LAFC는 공격 축구를 표방했지만 도스 산토스 감독이 보여주는 축구는 답답한 경기가 많았다. 손흥민과 드니 부앙가라는 흥부 듀오에 의존하지 않겠다는 방향성은 점점 의미가 사라져갔다.

Advertisement

2026년 북중미월드컵 휴식기에 들어가기 전 4연패는 월드컵 휴식기 이후 잊혀지는 것처럼 보였다. 전반기 내내 리그 득점이 없었던 손흥민이 살아나면서 LAFC도 좋아졌다. 하지만 손흥민이 침묵하기 시작하자 LAFC는 다시 안 좋아지는 중이다. 최근 7경기에 단 1승밖에 없다. 그 결과 우승을 노릴 수 있는 리그스컵에서도 토너먼트 진출마저 실패했다.

사진=LAFC

최근 리그에서도 부진이 심각하다. 리그에서 3경기 연속 승리를 못해 서부 콘퍼런스 선두권 경쟁에서 미끄러지고 있는 중이다. 사실 리그 성적보다는 플레이오프 결과가 더 중요한 미국 메이저리그사커(MLS)이기 때문에 LAFC는 후반기에 어떻게든 경기력을 끌어올려야 한다. 이에 새로운 영입으로 돌파구를 찾기로 결정한 모양이다.

Advertisement

22세의 바스케스는 프로 데뷔 후 지금까지 줄곧 에콰도르 세리에A의 오렌세에서만 뛰어왔다. 구단 유스 시스템을 거친 수비형 미드필더인 그는 2023년 1군 데뷔전을 치렀으며, 이후 에콰도르 최상위 리그의 주전급 자원으로 자리를 잡았다. 오렌세에 머무는 동안 공식전 통산 91경기 출전해 5골 7도움을 기록하며 팀 중원의 핵심으로 활약했다. 특히 2026시즌에는 리그 26경기에 모두 선발 출전해 4골 3도움을 기록하며 입지를 확고히 했다.

Advertisement

사진=LAFC

하지만 바스케스 영입 발표에도 불구하고, 실망감을 감추지 못하고 있는 LAFC 팬들이다. 조금 더 이름값 있는 선수 영입을 원했기 때문이다. LAFC 팬들조차 '누구야(WHO)?'라는 댓글을 달면서 영입을 조롱할 정도다.