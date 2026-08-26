이런 망신이…리즈+레인저스 구단주, 美서 성매매 혐의로 체포

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 명망 높던 스포츠 재벌에서 한 순간에 '성범죄자'로 추락했다.

BBC, ESPN 등은 25일(한국시각) 잉글랜드 프리미어리그 리즈 유나이티드, 스코틀랜드 프리미어리그 레인저스의 공동 구단주이자 내셔널풋볼리그(NFL) 샌프란시스코 포티나이너스 구단주인 제드 요크가 미국 오하이오주에서 성매매 알선 혐의로 체포됐다고 전했다.

오하이오주 컬럼비아나 카운티 법원 기록에 따르면, 요크는 성매매 알선 사이트 위장 광고를 보고 한 여성과 140달러(약 20만원)에 성관계를 맺고자 했다. 하지만 해당 광고는 인신매매 단속 전담반 소속 경찰관들이 올린 위장 광고였고, 요크는 약속 장소에서 대기하고 있던 경찰관들에게 현장 체포됐다. 그에게는 성매매, 범죄 도구(휴대전화) 소지 등 두 가지 혐의가 적용됐다.

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요크는 혐의를 인정하고 협상을 통해 소란 행위 및 범죄 도구 소지로 혐의가 감경됐으며, 하루 뒤 서약서 제출 후 석방됐고, 24일 법원에 출석했다. 그는 두 혐의에 대해 유죄 인정 없이 처벌을 받아 들이는 불항쟁 답변을 냈고, 법원은 두 가지 혐의에 각각 징역 1일 및 1150달러(약 167만원)의 벌금형을 선고 받았다. 요크는 법원에 범죄 기록을 대중이 접근할 수 없도록 하는 기록 삭제 요청을 제출했으나, 기각 당했다.

샌프란시스코는 해당 사건에 대해 '법적 문제가 해결된 만큼 추가적인 논평은 없다'는 성명을 냈다. 리즈와 레인저스 역시 별도의 논평을 내놓지 않았다. 그러나 NFL사무국은 '해당 사안에 대해 인지하고 있으며, 품위 유지 규정에 따라 사안을 검토할 것'이라고 밝혔다.

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요크가 소유한 샌프란시스코는 투자 부문 자회사인 포티나이너스 엔터프라이즈를 통해 2018년 리즈 지분을 인수하기 시작했고, 2023년 완전 인수에 성공했다. 지난해에는 레인저스 지분 51%를 인수한 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com