"손흥민 대체자 영입 안해"→새시즌 정신 차린 토트넘…'적극적 영입' 맨시티 공격수+텔에게 기대

손흥민. 사진=토트넘 홋스퍼

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 드디어 손흥민의 대체자를 찾은 것일까. 토트넘은 맨체스터 시티의 사비뉴 영입에 성공했고, 오마르 마르무시와도 가까워지고 있다. 한때 손흥민의 대체자로 여겨졌던 마티스 텔도 기대를 모으고 있다.

영국 매체 '홋스퍼 HQ'는 25일(한국시각) '토트넘은 1년 넘게 관심을 보여온 끝에 맨시티로부터 사비뉴를 영입하기로 합의했다'며 '마찬가지로 그의 팀 동료인 마르무시도 조만간 영입이 확정될 전망'이라고 전했다.

사비뉴. 사진=토트넘

토트넘 팬들의 오랜 염원이었던 손흥민의 공백이 메워질 가능성이 있다. 지난 시즌 강등 위기까지 겪은 토트넘이기에 더욱 안도할 수 있는 영입이다.

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매체는 '로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 오랫동안 침체해 있던 공격력을 강화하기 위해 두 선수를 모두 강력하게 원했다'며 '토트넘은 지난여름 이적시장에서 팀을 떠난 레전드 손흥민의 대체자조차 제대로 영입하지 않았다'고 주장했다.

사비뉴는 왼쪽 측면 윙어로 뛰게 될 것으로 예상된다. 손흥민의 주 포지션이었다. 마르무시는 최전방 스트라이커 자리에서 경쟁할 수 있다. 아울러 마티스 텔까지 좋은 폼을 보이고 있다. 텔에게도 충분한 기회가 주어져야 한다는 의견이 나온다.

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매체는 '텔은 이들 못지않은 잠재력을 갖고 있다. 바이에른 뮌헨은 해리 케인을 영입하면서 텔에게 충분한 기회가 없었다'며 '지난 시즌 그는 좋은 모습을 보였고, 후반기 형편없었던 토트넘에서 가장 뛰어난 공격수였다'고 평가했다.

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마티스 텔. 사진=토트넘

텔은 프리시즌에 더욱 발전한 모습을 보였고, 친선경기 내내 팀 전체에서 가장 뛰어난 선수였다. 물론 현시점에서 텔이 마르무시나 사비뉴와 비슷한 수준의 선수로 분류되지는 않는다. 하지만 텔의 잠재력은 여전히 긍정적인 평가를 받고 있다.

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홋스퍼 HQ는 '텔은 토트넘에 충성심을 보여주는 선수이며, 엄청난 잠재력을 지니고 있다'며 '브렌트포드(EPL 1라운드)와의 경기에서도 성과를 낸 몇 안 되는 선수 중 한 명이었다'고 주장했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com