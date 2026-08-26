작심 발언! "브루노 입 좀 다물어" 스콜스의 맹비난…동료 방해한 매과이어에겐 "위치 감각 잃었다"

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드의 레전드 폴 스콜스가 팀의 개막전 패배 후 선수들을 강하게 비판했다. 특히 주장인 브루노 페르난데스의 발언을 저격했다.

영국 더선은 25일(한국시각) '폴 스콜스가 맨유의 헐 시티전 충격적인 패배 이후 여러 맨유 선수들을 강하게 비판했다'며 '맨유는 승격팀 헐 시티에게 세트피스 상황에서 두 골을 내주며 충격적인 패배를 당했다'고 보도했다. 이어 '이는 맨유가 역사상 처음으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막전에서 승격팀에게 패한 것이었다'고 덧붙였다.

지난 22일 있었던 경기 후 일부 선수들은 자신들의 불만을 공개적으로 드러냈다. 특히 주장 브루노 페르난데스는 팀의 문제점에 대해 목소리를 높였다.

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페르난데스는 "지난 시즌에 했던 것과 똑같은 실수를 했다. 원정 경기마다 우리는 상대에게 공을 너무 쉽게 내준다"며 "우리는 더 강하게 압박하고 더 공격적으로 해야 했다. 그리고 다시 한번 세트피스 상황을 개선해서 이런 종류의 실점을 하지 않도록 해야 한다"고 주장했다.

스콜스는 한 방송에 출연해 이를 반박했다.

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스콜스는 "페르난데스가 정확히 무슨 뜻으로 그런 말을 했는지 궁금하다. 세트피스 골을 내준 게 대체 어떤 실수였다는 건가?"며 "특히 본인도 그 경기에서 보여준 모습이 별로였다는 점을 생각하면, 입을 다무는 게 더 나았을 것"이라고 말했다.

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스콜스는 해리 매과이어의 경기력에 대해서도 지적했다. 헐 시티의 선제골 상황에서 매과이어가 동료 수비수인 누사이르 마즈라위를 막고 있는 것처럼 보였다는 것이다.

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스콜스는 "내 생각에는 매과이어가 위치 감각을 잃어버린 것 같다"며 "그는 공을 보고 있었고 앞에 누군가가 있다는 느낌을 받자 그냥 그렇게 끌어안았을 것"이라고 주장했다. 그러면서 스콜스는 매과이어가 직접 그 장면을 설명해야 한다고도 강조했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com