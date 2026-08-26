파격 결단! 히샬리송 '에버턴 복귀' 시나리오 "ST 자리 비면 가능"…EPL 1라운드 존재감 미흡→마지막 매각 기회

사진=히샬리송 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]히샬리송이 친정팀 에버턴으로 복귀하는 시나리오가 거론되고 있다.

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 25일(한국시각) '히샬리송의 에버턴 복귀는 현재 보유한 스트라이커 중 한 명을 매각할 경우에만 가능할 전망'이라고 보도했다.

히샬리송은 지난 2024년 토트넘으로 이적했고, 현재 계약기간이 1년밖에 남지 않았다. 토트넘 입장에서는 이번 여름 그의 이적을 허용하는 것이 합리적인 선택일 수 있다.

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로이터연합뉴스

하지만 토트넘 소식을 주로 전하는 존 웬햄은 히샤를리송의 행선지가 에버턴이 되기 위해서는 특정 조건이 충족돼야 한다고 주장했다. 에버턴이 베투 또는 티에르노 바리 중 한 명을 매각하는 경우에서 가능하다는 것이다. 웬햄은 두 스트라이커가 모두 이적시장 마감 전까지 팀에 남아 있다면, 에버턴이 히샬리송 영입을 추진하지 않을 것으로 보고 있다.

웬햄은 "두 선수가 모두 구단에 있는 상황에서 히샬리송까지 영입할지는 모르겠다"며 "둘 중 한 명이 떠나야만 이적이 일어날 수 있다"고 전했다.

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토트넘이 오마르 마르무시의 영입까지 마무리한다면 히샬리송의 출전시간은 제한될 수 있다. 히샬리송은 지난 23일 열린 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그 브렌트포드전에서 중앙 공격수로 선발 출장했지만, 무기력한 모습을 보였다. 토트넘은 이 경기에서 0-3으로 패했다.

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AP연합뉴스

토트넘 수뇌부가 중앙 공격수의 교체를 원하고 있다면 그의 이적은 양쪽 모두에게 합리적인 선택일 수 있다. 토트넘이 히샤를리송을 매각해 상당한 이적료를 받을 수 있는 사실상 마지막 기회이기도 하다.

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베투와 바리를 에버턴이 내보낼 가능성도 있다. 두 선수 모두 지난 시즌을 성공적으로 보냈다고 하기에는 무리가 있다. 한때 에버턴 팬들에게 지지를 받았던 히샬리송의 복귀는 충분히 고려할 수 있는 선택지다.

매체는 '에버턴이 현재 공격수 중 한 명을 정리하고 히샤를리송 영입에 적절한 조건을 마련할 수 있다면, 이적시장 막판에 실제 움직임이 나타날 수도 있다'고 전망했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com