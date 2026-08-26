'손흥민 동료→황인범 동료→엄지성 동료' 6개월간 한국인 선수 3명과 줄줄이 호흡, 이런 기막힌 우연이 있나…이적료 64억에 英 스완지시티 전격이적

Canada's Stephen Eustaquio (7) walks on the pitch during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

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[스포츠조선 윤진만 기자]캐나다 국가대표 미드필더 스테픈 유스타키오(30)가 결국 FC포르투를 떠날 전망이다.

포르투갈 매체 '헤코르드'는 26일(한국시각), 유스타키오가 포르투를 완전히 떠나 웨일스 클럽 스완지시티와 계약을 체결할 예정이라고 보도했다. 이미 메디컬테스트를 받기 위해 영국으로 출국했으며, 이적료는 기본 400만유로(약 64억원)에 보너스 포함 550만유로(약 88억원)에 달하는 것으로 전해졌다. 포르투는 향후 이적료의 10%를 챙기는 '셀온' 조항까지 삽입해 미래에 대비했다.

유스타키오는 포르투갈 파코스 페레이라에서 뛰다 2022년 포르투에 입단한 뒤 빠르게 두각을 드러냈다. 하지만 지난시즌 프란체스코 파리올리 포르투 감독 체제에서 주전 입지를 잃었다. 급기야 2025~2026시즌 후반기를 통해 손흥민 소속팀 LA FC로 임대를 떠나 손흥민과 호흡을 맞췄다.

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LA FC 유니폼을 입고 컵대회 포함 14경기를 뛰고 돌아왔지만, 포르투에는 여전히 유스타키오를 위한 자리를 없었다. 파리올리 감독은 아약스 사령탑 시절부터 눈여겨본 황인범을 페예노르트에서 영입하며 중원 뎁스를 늘렸다. 스타드 렌에서 세코 포타나 역시 임대를 앞두고 있다.

유스타키오가 이적이 성사되면 한국인 윙어 엄지성과 호흡을 맞추게 된다. 그는 공교롭게 근 6개월간 손흥민, 황인범, 엄지성 등 한국인 선수가 몸담은 클럽만 다녔다. 유스타키오는 2026년 북중미월드컵에서 캐나다 국가표로 활약하며 팀의 16강 진출을 이끌었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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