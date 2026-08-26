[오피셜]'호날두에 이어 역대 두번째' 역대 최다 21도움 신기록 쓴 맨체스터 유나이티드 주장 브루노 페르난데스, 'PFA 올해의 선수상' 수상..'맨시티 오라일리, 영 플레이어 상 수상'

Manchester United's Portuguese player Bruno Fernandes poses with the Men's PFA Players' Player of the Year award and team of the year member, backstage during the 2025-2026 Professional Footballers' Association (PFA) awards, at the Opera House in Manchester, north-west England, on August 25, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드의 주장 브루노 페르난데스가 잉글랜드 프로축구선수협회(PFA) 올해의 선수상을 수상했다.

포르투갈 국가대표 미드필더인 페르난데스는 26일(한국시각) 영국 맨체스터 오페라하우스에서 열린 시상식에서 수상의 영광을 안았다. 그는 2025~2026시즌 동안 프리미어리그 역대 최다 기록인 21개의 도움을 기록하며 맨유의 공격을 이끌었다. 또 그는 지난 시즌 9골을 터트려 맨유가 프리미어리그 3위로 시즌을 마치는 데 기여했다. 맨유는 3년 만에 유럽챔피언스리그에 복귀하게 됐다.

Manchester United's Portuguese player Bruno Fernandes and his wife Ana Pinho pose pose with the Men's PFA Players' Player of the Year award backstage during the 2025-2026 Professional Footballers' Association (PFA) awards, at the Opera House in Manchester, north-west England, on August 25, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP)

선수 노조 회원들의 투표로 선정되는 이번 올해의 선수상은 그동안 맨유 선수가 12차례 수상했다. 페르난데스는 포르투갈 레전드 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 2007년과 2008년에 2년 연속 수상한 이후 이 상을 받은 두 번째 포르투갈 선수가 됐다.

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만 31세의 페르난데스는 맨유 마이클 캐릭 감독의 두터운 신뢰를 받고 있다. 그는 맨유에서 통산 110골과 106개의 도움을 기록 중이다. 그는 단 314경기 만에 공격포인트 200개(골 및 도움)를 달성했으며, 이는 역대 맨유 선수 중 웨인 루니(295경기)에 이어 두 번째로 빠른 기록이다. 페르난데스는 조만간 맨유 구단과 새로운 연장 계약을 할 가능성이 높다. 페르난데스는 맨유와 2027년 6월까지 계약돼 있다.

Nico O'Reilly with his PFA young player of the year award during the PFA Awards 2026 at Manchester Opera House, Manchester, England, Tuesday Aug. 25, 2026. (Peter Byrne/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

올해의 영 플레이어상은 프리미어리그 올해의 영 플레이어 상도 함께 수상한 맨체스터 시티의 영건 멀티 플레이어 니코 오라일리에게 돌아갔다. 잉글랜드 국가대표인 오라일리는 맨시티에서 총 53경기에 출전해 9골을 기록했다.

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21골로 위민스 슈퍼리그 득점왕에 오른 맨시티 공격수 카디자 쇼는 2024년에 이어 두 번째로 올해의 여자 선수상을 받았다. 아스널의 만 22세 공격수 올리비아 스미스는 2년 연속 올해의 여자 영 플레이어 상을 수상했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com