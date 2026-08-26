[오피셜]'캐릭, 세번째 미드필더 영입' 맨체스터 유나이티드, 카메룬 국대 영건 카를로스 발레바 영입..'기간 5년, 브라이턴에 이적료 7000만파운드 지불'

발레바 캡처=맨유 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드가 카메룬 국가대표 미드필더 카를로스 발레바를 영입했다.

맨유와 브라이턴은 26일(한국시각) 발레바 이적을 마쳤다고 구단 공식 채널을 통해 발표했다. 맨유가 발레바의 이적료로 브라이턴에 총 7000만파운드를 지불하기로 합의했다. 기본 이적료 6500만파운드에 추가 옵션 500만 파운드가 붙었다.

맨유는 이번 여름 이적시장에서 안드레이 산투스, 유리 틸레만스에 이어 발레바까지 영입, 미드필더 보강에 힘을 쏟았다. 만 22세의 발레바는 맨유 구단과 1년 연장 옵션이 포함된 5년 계약에 사인했다.

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발레바는 구단 채널을 통해 "꿈꾸던 구단에 입단하게 되어 믿기지 않는다. 올드 트래포드에서 경기하는 것은 항상 특별하지만, 맨유 선수로서 경기할 수 있는 기회는 영광"이라며 "마이클 캐릭 감독의 경험과 축구에 대한 지식은 내가 최고 수준에 도달할 수 있도록 도와줄 것이다. 구단 모든 이의 야망은 매우 명확하며, 미래는 엄청나게 흥미진진하다. 우리가 함께 이룰 수 있는 성공을 만들어 내는 데 나의 역할을 다할 것"이라고 말했다.

발레바 캡처=맨유 구단 SNS

맨유는 지난 주말 새 시즌 프리미어리그 개막전서 헐 시티에 0대2로 충격패를 당했다. 맨유는 지난 해 여름 이적시장에도 발레바를 이적하려고 협상을 벌였다. 하지만 당시 브라이턴이 1억파운드가 넘는 이적료를 요구해 성사되지 않았다.

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2023년 프랑스 릴에서 브라이턴으로 이적한 발레바는 여름 프리시즌 훈련 캠프에서 발목을 다쳐 현재 회복 중이다. 그는 브라이턴에서 총 112경기에 출전해 4골을 넣었으며, 지난 시즌 프리미어리그에서는 31경기에 출전했다.

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발레바 캡처=브라이턴 구단 SNS

발레바는 자신의 SNS를 통해 브라이턴 팬들에게 작별 인사를 했다. 그는 "나는 19세의 나이에 영어도 거의 못 하는 상태에서 이 곳에 왔다. 이 구단이 나에게 어떤 의미가 될지 전혀 몰랐다. 구단이 잘 돌아가도록 만드는 스태프들, 경기장 안팎에서 나를 이해하려고 시간을 들여준 동료들, 관중석에서 내 이름을 들었던 아멕스에서의 밤들은 항상 나를 집처럼 느끼게 해주었다. 모든 팬분들과 스태프, 동료들에게 감사드린다. 여러분은 나를 보살펴주었고, 여러분 모두를 제 마음속 깊이 간직할 것"이라고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com