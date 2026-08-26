[오피셜]'새 주장과 월드컵 우승 주역이 돌아온다' 개막전서 0-3 참패! 토트넘 데 제르비 감독, 찰턴과의 리그컵 경기 명단 예고.."판 더 펜, 포로 포함"

Soccer Football - Premier League - Brentford v Tottenham Hotspur - GTech Community Stadium, London, Britain - August 22, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi reacts REUTERS/Ian Walton EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]"포로와 판 더 펜이 돌아옵니다."

EPL 토트넘 사령탑 로베르토 데 제르비 감독이 스페인 국가대표 풀백 페드로 포로와 센터백 미키 판 더 펜이 찰턴(2부)과의 카라바오컵(리그컵) 2라운드 경기에 출전 가능하다고 밝혔다. 두 선수는 지난 주말 개막전에 결장했다. 둘 다 출전 선수 명단에도 오르지 못했다.

최근 토트넘의 새 주장으로 선임된 판 더 펜은 지난 7월 북중미월드컵에서 돌아온 이후 아직 토트넘 경기에 출전하지 못했다. 지난 시즌 토트넘 주장이었던 크리스티안 로메로는 최근 스페인 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 포로는 스페인 국가대표팀을 대표한 후 지난 13일에야 클럽 훈련에 복귀했다. 포로는 스페인의 북중미월드컵 우승 주역 중 한명이다.

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FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - May 24, 2026 Tottenham Hotspur's Micky van de Ven applauds fans after the match REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS../File Photo

데 제르비 감독은 리그컵 기자회견에서 사비 시몬스, 데얀 쿨루셉스키, 윌슨 오도베르는 아직 부상에서 완전히 회복되지 않아 경기 출전이 어렵다고 밝혔다. 대신 그는 "판 더 펜은 (내일) 벤치에 앉고, 포로도 벤치에 시작한다. 솔란케는 출전할 수 있다. 포로와 판 더 펜이 선수단에 합류하게 돼 기쁘다"고 말했다. 또 데 제르비 감독은 "쿠두스는 아직 준비되지 않았고, 매디슨은 어깨를 경미하게 다쳤다"고 말했다.

토트넘은 27일 런던 홈에서 찰턴과 리그컵 2라운드 홈 경기를 갖는다. 찰턴은 2부리그에서 참가하고 있어 기본 팀 전력에서 토트넘 보다 한 수 아래다. 하지만 리그컵은 리그와 다른 양상이다. 얼마든지 이변이 가능해 토트넘은 대충 스쿼드를 꾸릴 수 없다.

(260720) -- NEW JERSEY, July 20, 2026 (Xinhua) -- Pedro Porro of Spain is seen during the awarding ceremony after the final match between Spain and Argentina at the 2026 FIFA World Cup at the New York New Jersey Stadium, the United States, July 19, 2026. (Xinhua/Wu Xiaoling)

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토트넘은 앞서 지난 23일 프리미어리그 원정 개막전서 브렌트포드에 0대3 완패를 당했다. 충격적인 결과였다. 데 제르비 감독은 이번 여름 이적시장에서 2억파운드가 넘는 큰 돈을 투자해 스쿼드를 대대적으로 보강했다. 새로 가세한 산드로 토날리, 앤디 로버트슨, 마르코스 세네시, 얀 폴 판 헤케 등을 선발로 내보냈지만 브렌트포드에게 속수무책으로 당했다.

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토트넘은 이번 주말 홈에서 뉴캐슬 유나이티드와 리그 2라운드 홈 경기를 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com