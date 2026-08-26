[오피셜]'새 주장과 월드컵 우승 주역이 돌아온다' 개막전서 0-3 참패! 토트넘 데 제르비 감독, 찰턴과의 리그컵 경기 명단 예고.."판 더 펜, 포로 포함"

EPL 토트넘 사령탑 로베르토 데 제르비 감독이 스페인 국가대표 풀백 페드로 포로와 센터백 미키 판 더 펜이 찰턴(2부)과의 카라바오컵(리그컵) 2라운드 경기에 출전 가능하다고 밝혔다. 두 선수는 지난 주말 개막전에 결장했다. 둘 다 출전 선수 명단에도 오르지 못했다.
최근 토트넘의 새 주장으로 선임된 판 더 펜은 지난 7월 북중미월드컵에서 돌아온 이후 아직 토트넘 경기에 출전하지 못했다. 지난 시즌 토트넘 주장이었던 크리스티안 로메로는 최근 스페인 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 포로는 스페인 국가대표팀을 대표한 후 지난 13일에야 클럽 훈련에 복귀했다. 포로는 스페인의 북중미월드컵 우승 주역 중 한명이다.
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데 제르비 감독은 리그컵 기자회견에서 사비 시몬스, 데얀 쿨루셉스키, 윌슨 오도베르는 아직 부상에서 완전히 회복되지 않아 경기 출전이 어렵다고 밝혔다. 대신 그는 "판 더 펜은 (내일) 벤치에 앉고, 포로도 벤치에 시작한다. 솔란케는 출전할 수 있다. 포로와 판 더 펜이 선수단에 합류하게 돼 기쁘다"고 말했다. 또 데 제르비 감독은 "쿠두스는 아직 준비되지 않았고, 매디슨은 어깨를 경미하게 다쳤다"고 말했다.
토트넘은 27일 런던 홈에서 찰턴과 리그컵 2라운드 홈 경기를 갖는다. 찰턴은 2부리그에서 참가하고 있어 기본 팀 전력에서 토트넘 보다 한 수 아래다. 하지만 리그컵은 리그와 다른 양상이다. 얼마든지 이변이 가능해 토트넘은 대충 스쿼드를 꾸릴 수 없다.
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토트넘은 앞서 지난 23일 프리미어리그 원정 개막전서 브렌트포드에 0대3 완패를 당했다. 충격적인 결과였다. 데 제르비 감독은 이번 여름 이적시장에서 2억파운드가 넘는 큰 돈을 투자해 스쿼드를 대대적으로 보강했다. 새로 가세한 산드로 토날리, 앤디 로버트슨, 마르코스 세네시, 얀 폴 판 헤케 등을 선발로 내보냈지만 브렌트포드에게 속수무책으로 당했다.
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토트넘은 이번 주말 홈에서 뉴캐슬 유나이티드와 리그 2라운드 홈 경기를 갖는다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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