"블랙박스 영상 보니 충격" 운전중 웃음가스 불고 있는 스털링, 어쩌다 이렇게까지 망가졌을까

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[스포츠조선 전영지 기자]초고가의 람보르기니 충돌 사고를 낸 라힘 스털링이 위험한 운전 및 웃음가스 소지 혐의로 기소됐다.

스털링은 지난 5월 자신의 27만파운드짜리 람보르기니가 충돌한 후 위험한 운전과 웃음가스 소지 혐의로 사고 현장에서 체포됐다. 혐의가 인정될 경우 최대 2년의 징역형에 처해질 수 있다.

경찰은 5월 28일 오전 9시 직전, 햄프셔주 M3 고속도로에서 람보르기니 한 대가 도로 위를 갈팡질팡 달리고 있다는 신고를 받고 출동했다.

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영국 매체 데일리 메일이 확보한 블랙박스 영상에는 검은색 고급 4륜 구동 차량이 3개 차로를 오가며 비틀거리고, 다른 차량들이 이를 피하려 급히 방향을 틀어 비켜 가는 모습이 담겨 있었다.

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운전자는 '히피 크랙'으로도 알려진 웃음가스를 흡입하는 방식인 풍선을 불고 있는 것으로 보였다. 몇 분 후 스털링은 해당 차량으로 고속도로 방호벽을 받아 충돌했고, 햄프셔 경찰에 의해 체포됐다. 경찰 측은 스털링이 체포 후 채혈 및 호흡 측정을 거부하여 음주·약물 측정 거부라는 세 번째 혐의가 추가됐다고 밝혔다.

햄프셔-아일오브와이트 경찰 대변인은 26일(한국시각) 영국 매체 더선을 통해 "버크셔 출신의 라힘 스털링은 위험한 운전, 부당 흡입 목적의 아질산화질소 소지, 음주·약물 측정 거부 혐의로 기소됐다. 이번 기소는 2026년 5월 28일 민리 인터체인지 인근 M3 고속도로 남쪽 방향에서 발생한 람보르기니 단독 충돌 사고에 따른 것"이라면서 "스털링이 9월 15일 베이징스토크 치안법원에 출석할 예정"이라고 밝혔다.

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로이터연합뉴스

라힘 스털링 페예노르트 입단 사진출처=스털링 SNS

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스털링은 첼시 라인업에서 제외된 후 2024년 5월 이후 경기에 나서지 못하다 지난 1월 첼시를 떠나 2월 네덜란드 클럽 페예노르트에 입단했으나 계약은 지난 여름 종료됐다. 스털링은 계속 뛰기를 원했지만 그를 원하는 팀은 없었다.

스털링의 스포츠카가 비틀거리는 모습을 담은 블랙박스 영상을 제보한 운전강사 출신의 운전자는 데일리 메일에 "나는 2차로로 달리고 있었는데 사전 경고도 없이 검은색 람보르기니가 내 앞에 끼어들어 속도를 줄여야 했다"면서 "나는 속도를 줄이고 뒤로 물러섰다. 그 차는 다시 안쪽 차로로 들어갔지만, 운전자가 액셀을 밟아 3개 차로를 횡단하듯 급격히 오른쪽으로 방향을 틀었고 중앙분리대를 겨우 비껴간 것처럼 보였다"고 당시 상황을 전했다. "매우 강력한 차였기 때문에 액셀을 밟았다면 중앙분리대를 뚫고 나갔을 수도 있었다"면서 "뒤따르던 승합차 운전자도 급브레이크를 잡아야 했고, 그 차는 다시 튀어 나간 뒤 3개 차로를 질러 안쪽 차로로 돌았다. 이 모든 상황이 목요일 오전 8시 45분부터 블랙박스에 찍혔다. M3 남쪽 방향 4a 나들목 바로 직전이었다"고 말했다. "운전자가 사방으로 비틀거렸지만, 민리 인터체인지 인근에서 약물 운전 혐의로 체포된 것을 보고서야 그게 라힘 스털링인 걸 알았다"고 덧붙였다. "나는 라힘을 좋아하지만 운전강사로서 매우 걱정스럽다. 자신뿐만 아니라 다른 사람들에게도 큰 해를 입힐 뻔했다. 그러지 않아 천만다행"이라고 가슴을 쓸어내렸다.

사고 후 데일리 메일이 스털링 측 대리인은 답변을 거부했으나, 선수의 측근은 스털링이 지난 2년간 얼마나 지옥 같은 시간을 보냈는지 설명했다. "그가 받은 심리적 압박은 말로 다 할 수 없다. 고립되었다. 공을 잡는 순간 '거품이다' '끝났다'라는 말을 듣고 놀림받고 야유당했다"면서 "축구에 대한 애정을 되찾고자 네덜란드로 떠났지만 부정적인 시선은 계속 따라다녔다. 그에게 지난 몇 년은 지극히 힘든 시간이었으며, 이번 사건은 그 고통이 압축돼 나타난 것"으로 해석했다.

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퀸스파크 레인저스에서 축구 커리어를 시작한 스털링은 10대 시절 리버풀에서 두각을 나타냈고, 2015년 안필드를 떠나 맨시티로 이적해 프리미어리그 4회 우승을 포함해 10개의 주요 트로피를 들어올렸고 잉글랜드 대표팀의 일원으로 월드컵 무대를 누비며 리그 최고의 공격수로 인정받았었다. A매치 82경기를 뛰었고, 마지막 출전은 2022년 카타르 월드컵 8강 프랑스전(1대2 패)이었다.

하지만 2022년 5000만 파운드의 이적료로 맨시티를 떠나 첼시로 이적한 이후 축구 커리어가 나락으로 떨어졌다. 스탠포드브릿지에서 자리잡지 못했고 실패한 임대 생활에 이어 네덜란드 명문 페예노르트에서도 8경기 무득점에 그쳤다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com