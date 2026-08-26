'580억→1610억' 맨시티 잭팟! 1년 걸린 '손흥민 대체자' 영입, 이름까지 바꿨다…사비뉴(Savinho), 토트넘에선 사비우(Savio)→본명 회귀

맨시티, 토트넘 SNS

토트넘 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]토트넘이 결국 맨시티의 사비뉴(22)를 품에 안았다.

토트넘은 25일(이하 한국시각) 사비뉴의 영입을 발표했다. 먼 길을 돌아왔다. 토트넘은 지난해 여름 브라질 출신의 사비뉴를 손흥민(LA FC)의 대체자로 낙점하고 영입을 시도했다. 하지만 펩 과르디올라 맨시티 감독의 거부로 불발됐다.

맨시티는 지난해 10월 사비뉴와 계약기간을 2년 연장했다. 사비뉴와 맨시티의 계약기간은 2031년 6월까지로 늘어났다. 그러나 맨시티에서 존재감은 더 약화됐다. 맨시티는 지난해 여름 라얀 셰르키, 올해 1월에는 앙투안 세메뇨를 수혈했다. 사비뉴가 직격탄을 맞았다.

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그는 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 24경기에 출전해 1골 1도움에 그쳤다. 이제 과르디올라 감독도 없다. 맨시티도 제대로 '선수 장사'를 했다.

사비뉴의 기본 이적료는 7500만파운드(약 1420억원)에 1000만파운드(190억원)의 옵션이 붙었다. 토트넘은 무려 8500만파운드(약 1610억원)를 투자한 셈이다. 사비뉴는 네덜란드 PSV 에인트호벤, 스페인 지로나 임대를 거쳐 2024 7월 맨시티에 둥지를 틀었다. 이적료는 옵션을 포함해 3080만파운드(약 580억원)에 불과했다.

토트넘 SNS

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사비뉴의 계약기간은 5년, 등번호는 17번이다. 또 하나, 재미난 점이 있다. 토트넘으로 둥지를 옮기면서 이름이 바뀌었다. 맨시티는 이적을 공개하면서 SNS에 '사비뉴(Savinho), 행운을 빈다'라고 했다.

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토트넘은 달랐다. 구단은 '사비우(Savio), 토트넘에 온 것을 환영한다'라고 발표했다. 사비우는 '본명'이라고 한다.

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영국의 'BBC'는 '2024년 그는 국가대표팀(브라질)에서 유니폼에 사비뉴라는 이름을 새겨 넣었다고 말했다. 2024년에 맨시티로 이적하면서 행운이 이어지길 바라며 그 이름을 유지했다'며 '하지만 본명이 '사비우 모레이라 데 올리베이라'인 그는 이제 원래대로 돌아와 17번 유니폼에 사비뉴가 아닌 사비우라는 이름으로 표기될 것'이라고 설명했다.

사비뉴는 "시간이 조금 걸렸지만 이곳에 오게 되어 매우 기쁘다. 세계 최고 감독 중 한 분이 계신 이 훌륭한 클럽에 합류한 것은 멋진 기회다. 감독님과 대화를 나누자마자 이곳에 와야 한다는 것을 깨달았다. 감독님은 제가 최상위 수준에 도달할 수 있도록 돕고 싶다고 말씀하셨고, 우리는 팀으로서 함께 그것을 해낼 수 있다고 믿는다"고 소감을 전했다.

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로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 "사비뉴는 측면 지역에 에너지와 상상력, 기량을 더해줄 수 있는 선수다. 수비수를 상대로 과감하게 공격할 수 있는 용기와 창의성으로 경기를 바꿀 수 있는 능력을 갖추고 있다. 그를 우리 팀에 맞이하게 되어 매우 기쁘며, 그와 함께 일하면서 성장을 돕고 그의 개성을 팀에 불어넣는 모습을 지켜보기를 고대하고 있다"고 했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com