'충격 폭로' 김민재, 'EPL 챔피언' 아스널+'박지성 후계자' 맨유 전부 거절...빌라+노팅엄도 싫다

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 김대식 기자]김민재는 바이에른 뮌헨에서 행복하다.

독일 매체 TZ는 25일(한국시각) '김민재를 향한 잉글랜드 클럽들의 관심이 뜨겁다. 그러나 이 중앙 수비수는 이번 시즌 바이에른에서 중요한 역할을 맡을 전망'이라며 김민재가 아스널의 제안을 거절했다고 밝혔다.

매체는 '최근 아스널이 대한민국 출신 중앙 수비수인 김민재의 영입 가능성을 문의했다. 하지만 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 챔피언 아스날은 곧바로 거절 의사를 전달받았다. 이에 런던 구단(아스날)은 빠르게 대체자 탐색에 나섰고, 며칠 전 애스톤 빌라로부터 잉글랜드 국가대표 수비수 에즈리 콘사를 영입했다고 발표했다. 이적료는 약 6000만유로(약 969억원) 규모'라고 놀라운 소식을 전했다.

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현재 아스널은 EPL 최강 전력이다. 지난 시즌 맨체스터 시티를 제치고 우승을 차지했으며 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전에도 진출했다. 이번 시즌 역시 우승 후보 1순위로 지목되고 있다. 특히나 센터백진은 매우 탄탄하다. 가브리엘 마갈량이스, 윌리엄 살리바, 피에로 인카피에, 크리스티안 모스케라가 있었다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 김민재의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

아스널은 핵심 수비수인 살리바가 부상으로 장기간 이탈이 예상되는 상황에서 김민재를 영입해 새로운 주전급 센터백을 추가하고 싶었던 모양이다. 하지만 김민재가 단칼에 아스널행을 거절하면서 콘사를 노릴 수밖에 없었다.

김민재가 EPL 구단 중에서 아스널만 거절한 게 아니었다. TZ는 '흥미로운 점은 맨체스터 유나이티드, 노팅엄 포레스트, 아스날 외에도 최근 유로파리그 우승팀(빌라) 역시 김민재에게 거절당했다는 사실이다. 김민재를 놓친 빌라는 현재 클럽 브뤼헤의 수비수 요엘 오르도녜스 영입을 추진 중인 것으로 알려졌다'고 폭로했다.

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김민재가 바이에른에서 확실한 주전으로 뛰지 못하고 있기 때문에 맨유, 노팅엄, 빌라는 김민재에게 주전 자리를 약속해줄 수 있는 상황. 특히 맨유로 향했다면 김민재는 포지션은 달라도 박지성 후계자로 평가를 받았을 것이다. 그래도 김민재는 바이에른에 남아 경쟁하길 원했던 모양이다. 바이에른에서도 김민재를 팔 생각이 없다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

TZ는 '비록 막스 에베를 바이에른 스포츠 디렉터가 2025년 여름에는 29세의 김민재를 매각하려 했으나, 현재는 이적이 전혀 고려 대상이 아니다. 빈센트 콤파니 바이에른 감독이 김민재의 기량을 높게 평가하고 있기 때문이다. 콤파니 감독은 최근 아시아 투어 중 방문한 대한민국 제주도에서 '김민재는 그야말로 수비 괴물이며 엄청나게 빠르다'고 극찬한 바 있다'고 덧붙였다.