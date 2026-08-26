[오피셜]승격팀에 패한 맨유, 그토록 원했던 발레바에 1320억원 쐈다!...'계약기간 5+1년, 등번호 20번' "꿈에 그리던 클럽에서 뛰게돼 기뻐"

발레바 캡처=맨유 구단 SNS

발레바 캡처=맨유 구단 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]승격팀에 충격패를 당한 맨유가 중원 보강에 성공했다.

맨유는 26일(한국시각) 공식 채널을 통해 브라이턴과 카메룬의 미드필더 카를로스 발레바 영입을 발표했다. 발레바의 계약기간은 2031년 6월까지며, 구단이 1년 연장 옵션을 가지고 있다. 맨유에 따르면, 등록 절차만을 남겨두고 있다. 등번호는 20번이다.

이적료는 공개되지 않았지만, 브라이턴에 총 7000만파운드를 지불하기로 했다. 기본 이적료는 6500만파운드고, 옵션 500만파운드가 붙었다.

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카를로스 발레바는 "꿈에 그리던 클럽에 합류하게 되어 믿기지 않을 만큼 기쁘다. 올드 트래포드에서 뛰는 것은 언제나 특별하지만, 맨유 선수로서 그라운드를 누릴 기회를 얻은 것은 진정한 영광"이라며 "마이클 캐릭 감독과 함께할 날이 정말 기다려진다. 풍부한 경험과 축구에 대한 깊은 이해는 내가 최고 수준에 도달하도록 도와줄 완벽한 지도자라고 생각한다"고 했다.

그는 마지막으로 "맨유의 구성원 모두가 품고 있는 목표는 매우 분명하다. 앞으로 펼쳐질 미래가 무척 기대되며, 우리가 함께 이뤄낼 수 있는 성공에 힘을 보태기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

발레바 캡처=브라이턴 구단 SNS

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제이슨 윌콕스 풋볼 디렉터는 "발레바는 이미 정상급 기량을 갖춘 미드필더다. 동시에 앞으로 더욱 성장할 잠재력이 무궁무진한 선수다. 그는 우리 팀을 한층 더 탄탄하게 만들어 줄 특별한 능력을 두루 갖추고 있다"며 "프리미어리그에서 실력을 입증한 또 한 명의 국가대표 수준 선수를 영입해 중원을 더욱 강화하게 돼 매우 기쁘다"고 말했다.

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이어 "맨유와 함께하고자 하는 발레바의 강한 의지, 함께 목표를 이뤄낼 수 있다는 확신을 볼 수 있었다. 여러 대회에서 경쟁해야 하는 역동적이고 매력적인 팀을 만들어가는 입장에서 그는 우리에게 완벽한 영입"이라고 했다.

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맨유는 이번 여름이적시장에서 안드레이 산투스, 유리 틸레만스를 영입하며 카세미루가 떠난 중원을 재편했다. 그럼에도 맨유는 발레바를 원했다. 맨유는 지난해부터 발레바 영입을 시도했다. 개막전에서 승격팀 헐 시티에 0대2로 패한 맨유는 발레바 영입에 총력을 기울였다. 과거 높은 몸값 탓에 뜻을 이루지 못했던 맨유는 7000만파운드에 발레바를 품었다.

사진캡처=맨유 SNS

올해로 22세의 발레바는 이미 프리미어리그에서 가장 재능 있는 미드필더 중 한 명으로 자리매김했다. 2024~2025시즌에는 태클과 인터셉트 합계에서 리그 미드필더 중 6위에 올랐으며, 90분당 전진 드리블 부문에서도 4위를 기록했다. 지난 시즌에는 프리미어리그 31경기에 출전해 태클과 인터셉트 합계에서 상위 8%, 세컨드 볼 획득에서는 상위 1%에 이름을 올렸다. 브라이턴의 유로파컨퍼런스리그 진출에 힘을 보탰다.

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발레바는 카메룬 최대 도시인 두알라에서 태어났다. 그의 아버지도 카메룬과 남아공에서 활약했던 프로 축구 선수였다. 어릴때부터 직접 아들을 지도하며 성장시켰다. 발레바는 중앙 미드필더로 시작했지만, 오른쪽 윙어와 공격형 미드필더 등으로 뛰었다.

발레바의 재능은 브라세리 뒤 카메룬 축구 아카데미가 주최한 토너먼트에서 곧바로 눈에 띄었고, 13세에 입단해 얼마 지나지 않아 18세 이하 팀에서 훈련을 받게 됐다. 이곳에서 그는 체력적인 부분을 갈고 닦으며, 유럽에서 뛰고 싶다는 꿈을 키웠다. 발레바의 우상은 맨유에서 뛰었던 폴 포그바였으며, 케빈 데 브라위너와 티아고 알칸타라와 같은 현대 축구의 미드필더들도 그의 롤모델이었다.

사진캡처=맨유 SNS

사진캡처=맨유 SNS

유럽의 주목을 받던 발레바는 카메룬 축구의 전설이자 축구협회장인 사무엘 에토의 조언 속 2022년 1월 프랑스 릴레 입단했다. 과거 릴에서 활약한 이드리사 가나 게예처럼 발레바 역시 릴 B팀에서 선수 생활을 시작했고, 2021~2022 시즌 막바지에 경기 명단에 이름을 올렸다. 2023~2024시즌 마침내 리그1 개막전에서 데뷔에 성공했다.

발레바는 첫 시즌 23경기에 나섰고, 가능성을 인정받은 발레바는 다음 시즌 브라이턴으로 이적했다. 발레바는 브라이턴에서 최고의 활약을 펼쳤다. 그는 브라이턴 올해의 영플레이어상을 받았고, 프리미어리그 이달의 골상도 받았다. 백플립 세리머니는 그의 트레이드마크가 됐다.

발레바는 브라이턴에서 112경기에 출전했고, 그중 92경기는 프리미어리그였다. 발레바는 카메룬 대표팀에서도 입지를 넓혔다. 2024년 6월 카보베르데와의 월드컵 예선전에서 카메룬 대표팀 데뷔전을 치렀고, 올해 초 아프리카 네이션스컵에도 참가했다. 그는 16강전에서 남아프리카공화국을 상대로 경기 최우수 선수로 선정되는 활약을 펼쳤고, 브라이언 음뵈모와 함께 카메룬을 8강까지 이끌었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com