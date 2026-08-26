"EPL의 벽은 높다" 백승호 시즌 1호 AS에도 버밍엄, 브렌트포드에 '1-1→1-6' 대패…국대 동료 양현준도 '도움→대패' 동병상련

Soccer Football - Carabao Cup - Second Round - Birmingham City v Brentford -St Andrew's @ Knighthead Park, Birmingham, Britain - August 25, 2026 Birmingham City's Paik Seung-Ho in action with Brentford's Yehor Yarmolyuk Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 윤진만 기자]EPL의 벽은 역시 높았다.

잉글랜드 챔피언십 클럽 버밍엄시티가 핵심 미드필더 백승호의 활약에도 대패를 당하며 리그컵 대회를 조기에 마감했다. 버밍엄은 26일(한국시각) 영국 버밍엄의 세인트앤드류스에서 열린 브렌트포드(1부)와의 2026~2027시즌 잉글랜드 EFL컵 2라운드 홈경기에서 1대6으로 패했다.

시작은 좋았다. 전반 6분 칼럼 윌슨에게 선제실점한 버밍엄은 28분 동점골을 넣으며 경기를 원점으로 되돌렸다. 프리킥 상황, 백승호가 문전으로 공을 올리는 척 속임 동작을 한 뒤 페널티 아크 부근에 있는 데머레이 그레이에게 숏패스를 내줬고, 그레이가 대포알 슈팅으로 골망을 흔들었다.

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하지만 버밍엄의 동점골은 결론적으로 브렌트포드의 '콧털'을 견드린 격이었다. 전반 35분 애런 히키의 골로 다시 앞서간 브렌트포드는 네이선 콜린스(2골), 미켈 담스가르드, 이고르 티아고의 연속골로 경기 종료를 20분여 남겨두고 사실상 승부를 결정지었다.

백승호는 팀이 1-6으로 끌려가던 후반 38분 일본 미드필더 이와타 도모키와 교체돼 벤치로 물러났다. 83분동안 키패스 1개, 90%의 패스 성공률, 2개의 인터셉트, 1개의 태클, 8개의 리커버리, 2개의 지상경합 성공 등을 기록했다. 평점은 6.9점(소파스코어). 경기는 그대로 버밍엄의 1대6 패배로 끝났다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - LASK v Celtic - Raiffeisen Arena, Linz, Austria - August 25, 2026 Celtic's Yang Hyun-jun in action with LASK's Alemao REUTERS/Leonhard Foeger

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백승호의 국가대표 동료 양현준(셀틱)도 같은 날 비슷한 아픔을 겪었다.

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금발로 변신한 양현준은 오스트리아 린츠의 라이파이젠 아레나에서 열린 LASK 린츠와의 유럽챔피언스리그(UCL) 플레이오프 2차전 원정경기에서 왼쪽 미드필더로 선발출전해 전반 21분 환상적인 드리블로 상대 측면을 허문 뒤 칼럼 멕그레고르에게 패스를 전달해 선제골을 도왔다.

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1차전 홈경기에서 3대0으로 승리하며 UCL 본선(리그 페이즈) 진출에 유리한 고지를 점했던 셀틱은 4-0까지 벌어진 점수차에 집중력이 흐트러진 탓인지 와르르 무너지기 시작했다. 전반 32분 모세스 우소르에게 동점골을 허용하며 전반을 1-1로 마친 셀틱은 후반 3분과 13분 로베르트 류비치치, 사무엘 아데니란에게 역전, 추가골을 잇달아 내줬다. 급기야 후반 추가시간 1분 플로리안 플레커에게 4번째 골을 허용하며 1, 2차전 합산 스코어 4-4 동점으로 연장전에 돌입했다. 양현준은 후반 18분 세바스티안 투네크티와 교체됐다. 63분 동안 키패스 2개, 지상경합 성공 3개, 리커버리 2개 등을 기록, 평점 6.7점을 받았다.

주도권을 완벽히 내준 셀틱은 연장전반 14분 아데니란에게 통한의 결승골까지 내주며 합산 스코어 4대5로, 본선 진출이 좌절됐다. 셀틱 역사에 손꼽히는 대참사가 오스트리아에서 벌어졌다. 이로써 양현준은 이강인(아틀레티코 마드리드) 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 등과 함께 UCL 본선 무대를 다시 누비겠다는 목표가 물거품이 됐다. 올 시즌은 유럽유로파리그를 누비게 됐다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com