대참사! 양현준의 시즌 첫 도움에도...셀틱, LASK에 4-0→4-5 충격의 대역전패 'UCL 본선 실패→유로파 출전'

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[스포츠조선 박찬준 기자]양현준이 유럽챔피언스리그 본선 진출에 실패했다.

셀틱이 거짓말 같은 역전패를 당했다. 셀틱은 26일(한국시각) 오스트리아 린츠의 라이페이센 아레나에서 열린 LASK린츠와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 예선 플레이오프 원정 2차전에서 연장전까지 간 끝에 1대5로 패했다. 지난 주 홈에서 치른 1차전에서 3대0 대승을 거둔 셀틱은 2차전에서 수비가 완전히 무너지며 합계 4대5로 본선행에 실패했다.

지난 시즌 극적으로 스코틀랜드 프리미어쉽 우승을 차지하며 UCL 예선에 나선 셀틱은 유로파리그로 추락하게 됐다. 반면 극적인 뒤집기에 성공한 LASK는 구단 역사상 처음으로 UCL 본선 무대를 밟게됐다.

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전반 21분 셀틱이 선제골을 넣으며 기분 좋게 출발했다. 왼쪽 날개로 선발 출전한 양현준의 발끝에서 골이 나왔다. 양현준은 마틴 오닐 체제에서 확고한 주전으로 활약 중이다. 왼쪽을 파고들던 양현준은 정확한 침투패스를 받아 중앙으로 파고들었다. 곳바로 컷백을 시도했고, 칼럼 맥그리거가 왼발 슈팅으로 마무리했다. 양현준의 시즌 첫 도움이었다.

합계 4-0으로 스코어를 벌린 셀틱은 본선행을 눈 앞에 뒀다. 하지만 이어 비극이 시작됐다. LASK가 맹공을 퍼부었다. 전반 32분 모세스 우소르의 만회골을 시작으로 셀틱의 수비를 완전히 무너뜨렸다. LASK는 후반 3분 로베르토 류비치치와 후반 13분 새뮤얼 아데니란의 중거리골로 3-4까지 추격했다.

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밀리던 셀틱은 후반 중반 부터 무려 5명의 선수를 바꾸며 분위기 전환을 시도했다. 양현준은 후반 18분 교체 아웃됐다. 대신 세바스티안 토우넥티가 들어왔다. 하지만 역부족이었다.

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LASK는 후반 45분 끝내 동점골을 넣었다. 문전 혼전 상황에서 플로리안 플레커가 헤더로 득점을 기록했다. 승부는 연장으로 향했다.

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연장 후반에도 LASK의 기적은 계속됐다. 연장 후반 4분 아데니란이 기습적인 중거리 슈팅을 폭발시키며 5대4 대역전 드라마를 완성했다.

디트마르 퀴바우어 LASK 감독은 "오늘 선수들이 보여준 모습은 정말 놀라운 경기였다. 우리는 4-1을 만들어냈고, 이후에도 계속 밀어붙였다. 정말, 정말 자랑스럽다. 우린 언더독이었다. 셀틱은 우리보다 훨씬 강한 팀이었는데 그들을 꺾었다"고 감격스러워했다.

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LASK 주장 사샤 호르바트는 "오늘 밤은 영원히 우리의 기억에 남을 것이다. 0-4로 뒤지고 있는 상황에서도 여전히 그런 정신력을 유지한다는 것은 대단한 일이다. 축구의 기적이다. 오늘 밤은 모두가 축하하고 있다"고 말했다.

셀틱의 주장 맥그리거는 "우리는 너무 수동적이었다. 변명의 여지가 없다. 특히 압박이라는 측면에서 평소 우리의 모습이 아니었다. 득점하기 전부터 우리는 그저 너무 수동적이었다"고 고개를 숙였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com