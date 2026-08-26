손흥민 또 울겠다! '전방십자인대 파열' 매디슨, '또또' 부상 '아웃'…첫 경기부터 어깨 골절, 데 제르비 "그나마 경미" 안도

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[스포츠조선 김성원 기자]'부주장'으로 '캡틴' 손흥민과 호흡을 맞춘 토트넘의 제임스 매디슨이 또 부상의 늪에 빠졌다.

매디슨은 지난해 여름 무릎 전방십자인대 파열로 거의 전 시즌을 결장했다. 시즌 막판 복귀, 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 3경기 출전했다.

그의 '컴백'은 큰 힘이었다. 강등 위기의 토트넘은 1부 잔류 마지노선인 17위를 사수했다. 매디슨은 시즌 후 작심 발언도 쏟아냈다. 토트넘 의무 시스템을 도마에 올렸다.

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그는 "우리 팀의 부상 문제는 다른 어떤 구단보다도 심각했다. 왜 그런지 살펴봐야 한다. 우리가 놓친 대형 선수들은 분명 영향을 받았고, 이를 부정할 수 없다. 나와 데얀 쿨루셉스키, 모하메드 쿠두스가 있었다면 이런 상황에 처하지는 않았을 것이다"고 밝혔다.

매디슨은 또 "운이 없을 수도 있고, 우연일 수도 있다"며 "내가 순진한 생각으로 말하는 것이 아니다. 그저 사실이다. 다만 이것이 우리가 처한 상황이었다"고 강조했다.

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새 시즌 매디슨은 부활을 노리고 있다. 하지만 출발부터 부상 암초를 다시 만났다. 그는 23일(이하 한국시각) 열린 브렌트포드와의 2026~2027시즌 EPL 개막 라운드에 후반 23분 교체투입됐다.

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토트넘이 0대3으로 완패한 가운데 26일 매디슨의 부상 소식이 전해졌다. 영국의 '더선'은 '매디슨이 어깨가 골절되는 부상을 당했다'며 '토트넘은 브렌트포드와의 경기 중 어색하게 넘어진 매디슨의 MRI 검사를 통해 경미한 골절이 확인되었다고 밝혔다'고 보도했다.

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그나마 다행인 점은 지난 시즌처럼 공백이 길지 않을 것이라는 전망이다. 로베르토 데 제르비 감독도 "가벼운 부상"이라고 강조했다.

매디슨은 24일 제한적인 훈련에 참여했다. '더선'은 '매디슨은 다음달 A매치 브레이크전에 복귀하기를 바라고 있다'고 덧붙였다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com