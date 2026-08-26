'韓 초대형 호재' 유럽파 빅리거 탄생, '국대 풀백' 설영우 아우크스부르크행 합의 완료 "48시간 이내 메디컬"

사진=볼칸스포츠

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[스포츠조선 김대식 기자]설영우의 아우크스부르크 이적이 확정됐다.

독일 스카이 스포츠에서 일하며 독일 내부 소식에 정통한 플로리안 플레텐베르크 기자는 25일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 "설영우의 아우크스부르크 이적은 완료됐다. 츠르베나 즈베즈다와의 최종 합의가 완료됐다. 아우크스부르크는 27세의 오른쪽 풀백 설영우를 영입하기 위해 375만유로(약 60억 원)의 이적료를 지불하고, 5%의 셀온(재매각 시 수익 분배) 조항을 넣기로 했다. 계약 기간은 2030년까지이며, 48시간 이내에 메디컬 테스트를 진행할 예정"이라고 밝혔다.

설영우의 아우크스부르크행 소식은 세르비아 현지에서 먼저 나왔다. 앞서 세르비아 매체 스포르탈은 24일 '한국 축구 대표팀 선수인 설영우가 즈베즈다를 떠나 아우크스부르크의 새로운 선수가 된다는 사실을 확인했다'며 "이적료 400만 유로(약 65억원)에 보너스로 150만유로(약 24억원)를 추가로 받을 수 있는 옵션이 포함됐다. 즈베즈다는 아우크스부르크가 설영우를 다른 팀으로 이적시킬 때 이적료의 10%를 받는 조항도 포함했다'고 보도했다. 이어 "즈베즈다에서 지난 2시즌 동안 엄청난 에너지와 활동량, 다양한 포지션 요구를 충족했다. 지난 시즌에는 31경기에서 2골 5도움을 기록했다. 설영우는 유럽 최고 리그 가운데 한 곳인 독일 분데스리가에서 자신의 가치를 입증하고 새로운 도약을 이뤄낼 기회를 얻었다'고 언급했다.

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사진=플레텐베르크 SNS

이후 독일 스카이 스포츠에서도 설영우의 아우크스부르크 소식을 다뤘다. '아우크스부르크가 이적시장 마감을 앞두고 선수단 측면 전력을 보강할 수 있는 방안을 지속적으로 물색하고 있다. 설영우가 이러한 조건에 부합하는 프로필을 갖춘 선수다. 이 대한민국 국가대표 수비수는 풍부한 국제무대 경험을 보유하고 있으며, 측면에서 수비뿐만 아니라 공격적인 역할까지 모두 소화할 수 있는 자원'이라고 보도했다.

설영우는 울산 HD 유스 출신으로 K리그1에서 꾸준히 주전 자리를 지키며 한 단계씩 성장해 나갔다. 두각을 드러낸 건 2021년이었다. K리그1 영플레이어상과 대한축구협회 영플레이어상을 나란히 거머쥐며 일찌감치 '될성부른 떡잎'으로 눈도장을 찍었다. 상승세는 대표팀에서도 이어졌다. 2023년 항저우 아시안게임에서는 금메달의 주역으로 활약해 병역 특례까지 손에 넣었고, 같은 해 A대표팀 데뷔전까지 치르며 명실상부한 한국 축구의 핵심 자원으로 도약했다.

2024년 여름 즈베즈다가 이적료 150만유로(약 24억원)를 울산에 지불하고 데려갔다. 낯선 세르비아 무대에서도 설영우의 경쟁력은 흔들리지 않았다. 왼쪽, 오른쪽을 가리지 않는 멀티 자원으로 완전히 자리 잡았고, 유럽챔피언스리그(UCL) 무대까지 밟으며 유럽 빅클럽들과 어깨를 나란히 했다. 2시즌 연속 세르비아 리그 '올해의 팀'에 선정되며 빅리그의 관심을 받기 시작했다.

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25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 설영우의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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그리고 이제, 설영우는 분데스리가라는 새로운 도전에 나선다. 이미 아인트라흐트 프랑크푸르트, 잉글랜드 챔피언십 셰필드 유나이티드 등 여러 클럽이 그에게 관심을 보였던 만큼, 이번 아우크스부르크행은 놀라운 소식이라기보다는 예정된 수순에 가깝다. 그동안 쌓아온 잠재력이 유럽 빅리그에서도 충분히 통한다는 사실을 증명하는 결과인 셈이다. 이강인, 김민재, 이재성의 뒤를 이어 또 한 명의 태극전사가 유럽 5대 리그 무대를 밟게 되면서, 한국 축구 유럽파의 계보는 한층 두터워지게 됐다. 아우크스부르크는 과거 지동원과 구자철이 몸담았던 구단이기도 하다.김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com