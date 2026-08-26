손흥민과 포옹 후 오열한 '역대급 유리몸' 또다시 부상 아웃…어깨 골절 확인→답답한 경기력

사진=중계영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 미드필더 제임스 매디슨이 어깨 골절을 당해 또다시 전열에서 이탈했다. 매디슨은 2024~2025시즌 토트넘의 UEFA 유로파리그 우승 당시 손흥민을 끌어안고 눈물을 흘린 선수다.

디 애슬레틱은 26일(한국시각) '토트넘의 미드필더 제임스 매디슨이 어깨 골절을 당해 최대 2주 동안 결장할 전망이다'며 '매디슨은 브렌트포드와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막전에서 넘어지며 다쳤다'고 보도했다.

경기가 끝난 후 실시한 MRI 검사 결과 매디슨의 어깨에 가벼운 골절이 확인됐다. 구단 내에서는 이번 문제가 심각한 수준은 아니라고 판단하고 있다. 매디슨은 지난 시즌도 부상으로 거의 뛰지 못했다. 그는 전방십자인대(ACL) 파열로 2025~2026시즌을 사실상 날렸다. 시즌이 시작하자마자 또다시 기용하지 못하게 되면서 구단의 걱정은 커지고 있다.

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로이터연합뉴스

최근 몇 시즌 동안 토트넘에는 부상이 반복적인 문제로 등장해 왔다. 로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 현재도 선수단의 여러 핵심 선수를 잃은 상황에 대처하고 있다. 사비 시몬스와 윌슨 오도베르는 데얀 쿨루셉스키와 함께 ACL 부상으로 장기 결장 중이다. 쿨루셉스키는 2025~2026시즌 전체를 결장했다. 모하메드 쿠두스는 지난 1월 허벅지 앞쪽 근육인 대퇴사두근 부상을 입은 뒤 계속 결장해 왔고, 최근 훈련에 복귀했다.

중원에서 공격 진영에 창의적인 패스를 전달하는 매디슨의 부재가 팀의 성적에 악영향을 미칠 것으로 예상된다. 토트넘은 이번 시즌 개막전에서도 답답한 경기력을 보이면서 브렌트포드에게 0-3으로 패배했다. 대대적인 보강을 이룬 토트넘이 지난 시즌에 이어 이번에도 강등권에서 힘겨운 싸움을 벌이는 일이 일어날지 관심이 집중된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com