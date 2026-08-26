"짜증만 내던 호날두 45분만에 칼교체" '손흥민과 우승' 포스텍 감독 지도력 이 정도였나, 수적 열세 속 '0-2→3-2' 기적의 역전승 결실

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[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘에서 손흥민(LA FC)과 함께 우승 트로피를 들어올렸던 엔제 포스테코글루 알나스르 감독이 '불혹의 슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알나스르)를 45분만에 교체하는 파격 결단으로 '기적의 역전승'을 지휘했다.

알나스르는 26일(한국시각) 사우디아라비아 담만의 프린스 모하메드 빈 파흐드 스타디움에서 열린 알에티파크와의 2026~2027시즌 사우디프로리그 3라운드 원정경기에서 3대2로 승리했다.

알나스르는 전반 12분만에 골키퍼 벤투가 페널티 박스 밖에서 상대 공격수의 다리를 걷어차 다이렉트 퇴장을 당하며 경기를 어렵게 끌고 갔다. 전반 31분 온드레이 두다에게 선제골을 내줬고, 전반 추가시간 3분 알바로 메드란에게 추가골까지 허용하며 전반을 0-2로 끌려간 채 마쳤다.

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최전방 공격수로 선발 출전한 호날두의 전반전 45분 키워드는 '짜증'이었다. 퇴장한 벤투 골키퍼를 대신해 투입된 압둘라흐만 알오타이비는 두 번의 중거리슛을 속수무책으로 내줬다. 호날두는 두번째 실점 장면 후 벤치쪽을 바라보며 '골키퍼가 뒷짐만 지고 있다'고 분노를 표출했다. 전반 36분, 호날두의 오른발 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔다.

로이터연합뉴스

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전반을 마치고 터널로 향하는 호날두의 표정엔 불만이 가득했다. 팔에 차고 있던 완장을 신경질적으로 벗은 채 터덜터덜 걸어가는 모습이 카메라에 찍혔다.

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올 시즌을 앞두고 알나스르 지휘봉을 잡은 포스테코글루 감독은 하프타임에 놀라운 결정을 내렸다. 호날두를 빼고 미드필더 압둘라 알카이바리를 투입한 것. 밸런스를 맞추기 위한 선택으로 해석됐다. 교체술은 적중했다. 후반 29분, 주앙 펠릭스의 패스를 받은 사디오 마네가 추격골을 터뜨리며 역전승의 서막을 열었다. 펠릭스는 3분 뒤 압둘레라 알암리의 동점골까지 도왔다.

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여기서 끝이 아니었다. 후반 45분 마네가 역전 결승골을 폭발했다. 상대 수비 뒷공간을 향한 패스를 건네받은 마네가 골키퍼와 일대일 상황에서 침착한 오른발 슛으로 골망을 갈랐다. 심판진은 마네의 오프사이드 반칙을 선언했다가 비디오판독을 거쳐 그대로 득점을 인정했다.

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디펜딩 챔피언 알나스르는 개막 후 3전 전승, 승점 9점으로 선두를 질주했다. 이달 결혼식을 올린 호날두는 올 시즌 2경기에 출전해 1골을 기록 중이다. 이날 승리로 포스테코글루 감독의 지도력엔 더욱 힘이 실릴 전망이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com